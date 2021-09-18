Rolls-Royce, Tamamen Elektrikli Uçağını Test Uçuşuna Çıkardı

Britanyalı otomobil üreticisi Rolls-Royce, tamamen elektrikli bir motordan güç alan uçağı 'Spirit of Innovation'ı çarşamba günü test uçuşuna çıkardı. 15 dakika boyunca uçuş gerçekleştiren proje Britanya hükûmeti tarafından da desteklenmekte.

Britanyalı otomobil üreticisi Rolls-Royce, yüzlerce yıldır sahip olduğu asfaltların fatihi unvanını göklere taşımaya karar verdi. Şirket, Spirit of Innovation adını verdiği tamamen elektrikli bir uçak geliştirdi ve çarşamba günü, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı’nın Boscombe Down havalimanında projesini göklere çıkardı.

1930’ların yarış uçaklarının tasarımlarından ilham alınarak geliştirilen uçak, havada toplam 15 dakika geçirerek tamamen elektrikli, doğa dostu hava taşımacılığı için bir dönüm noktası yarattı. Rolls Royce, Spirit of Innovation ile saate 480 km’lik hız rekoru kırmayı planlıyor ve projenin gerçekleştirdiği bu uçuş, bu rekor için önemli bir adım olarak kayıtlara geçti.

'Şimdiye kadar bir uçak için geliştirilmiş en yoğun güçlü batarya'

Uçağın pervanesinin ardında 400 kilowatlık, 500’ü aşan beygir gücü üretebilen elektrikli bir motor mevcut. Rolls-Royce, Spirit of Innovation için geliştirilen batarya paketinin şimdiye kadar bir uçak için üretilen en yoğun güçlü batarya paketi olduğunu iddia ediyor.

Projenin ardında Britanya hükûmeti ve ülkede havacılık alanında önemli araştırmalar yürüten Havacılık Teknoloji Enstitüsü bulunuyor; dolayısıyla projenin geleceği bir hayli parlak görünüyor. Rolls-Royce CEO’su Warren East, projeyle ilgili verdiği bir demeçte şunları söyledi: “Hava, kara ve deniz taşımacılığını karbondan arındırmak ve net sıfıra geçişin ekonomik fırsatını yakalamak için toplumun ihtiyaç duyduğu teknolojik atılımları gerçekleştirmeye odaklandık.”

East, şöyle devam etti: “Olay sadece bir dünya rekoru kırmak değil; bu program için geliştirilen gelişmiş pil ve tahrik teknolojisi, Kentsel Hava Hareketliliği pazarı için heyecan verici uygulamalara sahip ve "sıfır jet"in (karbon emisyonsuz jet) gerçeğe dönüştürülmesine yardımcı olabilir.”