Rolls-Royce, Extended Wheelbase Phantom modelinin özel bir versiyonunu Çin'de tanıttı.

Rolls-Royce Motor Cars, Çin’de düzenlenen 2018 Chengdu Auto Show’da, “Gizlilik Süit”ine sahip özel bir Extended Wheelbase Phantom sergiledi. “Gizlilik Süit”i olarak adlandırılan bu özellik, Rolls-Royce’a göre gizliliği ve lüksü eşi olmayan bir seviyede sunuyor.

Süitte, ön ve arka kabinleri görsel açıdan tek bir tuşla ayırabilen elektro kromatik bir cam bölme bulunuyor. Arkada oturan yolcu, arzu ederse camı şeffaf şekilde veya tarzdan ödün vermeden opak halde kullanabiliyor. Yolcular, tamamen entegre intercom sistemi aracılığıyla şoförle iletişime geçebiliyorlar.

İki adet yüksek çözünürlüklü 12 inçlik monitörün ve yolcuların telefonlarını bağlamalarını sağlayan bir adet HDMI çıkışı bulunan Gizlilik Süiti, lüks bir eğlence sistemine ev sahipliği yapıyor. Bu özelliklerin dışında, aracın gizlilik perdeleri yanlarda ve arka camda tamamen kapanabiliyor. Arkadaki gizlilik camı, yolculara perdeler açıkken bile gözlerden uzak bir alan sunuyor.

Rolls Royce Extended Wheelbase Phantom adlı bu araç, 563 beygir gücünde, 6.75 litrelik ikiz turbo şarjlı, 12 silindirli bir V motordan güç alıyor. Dört çekişli bu araç, ayrıca uydu destekli bir şanzımana sahip. Rolls-Royce, sipariş üzerine üretilen bu model için fiyat açıklaması yapmasa da standart Extended Wheelbase Phantom’un fiyatı 530,000 dolardan başlamakta.