Roma yakınlarında yapılan kazı çalışmalarında arkeologlar, 1600 yıllık çocuk insan fosiline rastladı.

Arkeologların İtalya'nın başkenti Roma'da çevresinde yapılan kazıda bulduğu çocuk fosili merak uyandırdı. Tamamen sağlam durumda olan iskeletin kafatasının ağız içinde büyük bir taş bulunuyordu. Arkeologların bunun sebebini "O zamanlarda vampir oldukları sanılan insanlar, ağızlarına taş tıkılıp diri diri gömülüyordu. Bu da onlardan bir örnek." olarak açıkladı.

İtalyan arkeologların Roma civarındaki 5. yüzyıldan kalan bir antik mezarda yaptığı kazı çalışmalarında buldukları "Vampir Çocuk", dünyanın gündemine oturdu. Bulunan iskeletin 10 yaşlarında diri diri gömüldüğünü belirten Profesör David Soren, Lugnano Vampiri olarak anılan kemik bulguları hakkında "“Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Aşırı derecede ürpertici ve garip.” söyleminde bulundu.

Yapılan kazıların çapının büyültüldüğünü belirten araştırmacılar, "Vampir Çocuk"un bir âyin eşliğinde gömüldüğünü düşündüklerini söylediler. Bulunan çocuk iskeletinin ağzındaki taşın neredeyse yumruk büyüklüğünde olduğu da belirtilenler arasındaydı.