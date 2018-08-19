Roma İmparatorları Neden Sürekli Suikasta Uğruyordu?

Antik Roma, imparator olmak için tehlikeli bir yerdi. Roma İmparatorluğu'nun yaklaşık 500 yıllık hâkimiyeti süresince, 82 imparatorun neredeyse %20'si saltanatları esnasında suikasta uğradı.

Peki, çöküşlerinin sebebi neydi? Gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre, suçlu; yağmur! Zira yerel çiftçiler tarafından dikilen ekinleri sulamak için yağmura bel bağlayan Roma ordusundaki birlikler, yağış miktarı az olduğunda aç kalabiliyordu.

Kanada, Ontario’daki Brock Üniversitesi’nden iktisat alanında öğretim üyesi ve araştırma başyazarı Cornelius Christian, "Hal böyle olunca, askerler muhtemel bir isyanın eşiğine geliyordu. Ve söz konusu isyan, imparatora verilen desteğin kaybolmasına yol açıyor ve onu suikasta daha açık bir hale getiriyordu” diyor.

Kendisini iktisat tarihçisi olarak tanımlayan Christian, bu keşfi, Science dergisindeki 2011 tarihli bir çalışmada yer alan antik iklime dair verilerden yola çıkarak gerçekleştirmiş. Bu çalışmada, araştırmacılar Fransa ve Almanya’dan binlerce fosilleşmiş ağaç halkasını analiz etmiş ve bu bölgelerde geçtiğimiz 2.500 sene boyunca her ilkbaharda ne kadar yağmur yağdığını hesaplamıştı. Söz konusu bölgeler, bir zamanlar, birliklerin konumlandığı Roma sınırlarını da içerisine alıyordu.

Christian daha sonra, verileri Antik Roma’daki askeri isyanlara ve imparator suikastlarına uyarladı. Söylediğine göre, “Sonrası, sadece bu farklı bilgi parçalarını bir araya getirme meselesiydi."

Sayıları bir formülde topladı ve 'düşük yağış miktarı suikast olasılığının artması manasına geliyor, zira az yağış az yemek demek' neticesine vardı.

Yağmur yağsın

Örneğin İmparator Vitellius, milattan sonra 69 yılında suikasta uğramıştı. O yıl, birliklerin konumlandığı Roma sınırı çok az yağış almıştı.

Christian, “Vitellius, birlikleri tarafından kabul gören bir imparatordu” diyor ve ekliyor: “Fakat maalesef, o yıl az yağmur yağdı ve bunun üzerine imparator ne yapacağını şaşırdı. Sonrasında birlikleri ayaklandı ve nihayetinde Roma’da suikasta uğradı.”

Brown Üniversitesi’nden Tarih Doçenti Jonathan Conant, teorinin 'akla yatkın' olduğunu belirterek, "Yağmurun rolü önemli olabilir, ancak başka faktörler de vardı" dedi.

Roma’daki suikastların çoğu milattan sonra üçüncü yüzyılda gerçekleşmişti. Conant’ın ifadesine göre bu dönemde; Roma İmparatorluğu sınırları içerisinde korkunç bir enflasyon yaşanmış, hastalıklar ve dış savaşlar patlak vermiş ve bunların hepsi imparatorun istikrarında ciddi kayba neden olmuştu.

Conant, “Benim için, yağış-suikast teorisi, Roma İmparatorluğu’nun siyasi tarihine ilişkin anlayışımıza bir karmaşıklık ve nüans katı daha ekliyor” şeklinde konuştu.