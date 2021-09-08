Ronaldo Manchester United’ı Şampiyon Yapabilecek mi?

Ronaldo'nun Manchester United'a transfer olması sonrası herkesin en çok merak ettiği soru bu transferin takımı şampiyonluğa götürüp götüremeyeceği olmuştu. Ancak veri uzmanlarının süper bilgisayarlardan destek alarak yaptıkları hesaplamalara göre işler pek de beklendiği gibi gitmeyecek.

Geçtiğimiz haftalarda futbol dünyası için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Manchester United'a transfer oldu. Manchester United'ın resmi hesaplarından paylaşılan bu büyük haber sonrası herkesin en çok merak ettiği konu, bu hamlenin takıma şampiyonluğu getirip getirmeyeceği oldu.

Geçtiğimiz son beş sezonda Premiere League'de şampiyonluğu en çok tadan takım 3 sezon şampiyonlukla Manchester City olurken onu Liverpool ve Chelsea'nin izlediği listede Manchester United uzun zamandır kendine yer bulamıyor. Ancak herkes Ronaldo transferinin bu zinciri kıracağına ve takımın yeniden şampiyon olacağına inanıyor.

Süper bilgisayarlar aynı fikirde değil:

Ronaldo'nun Manchester United'ı eski güzel günlere götüreceği konusunda herkes aynı fikirde değil. En azından Infogol isimli sitenin veri analistlerine göre Manchester United'a şampiyonluğu getirmeye Ronaldo'nun da gücü yetmeyecek gibi görünüyor.

Aslında bir bahis sitesi olan ancak veri analizleri ile sezon boyunca maçlara ve genel olarak sezon sonu şampiyonuna yönelik öngörüler paylaşan Infogol'ün son hesaplamalarına göre Premiere League'in bu seneki şampiyonu da Manchester City olacak. Eğer bu tahmin doğru çıkarsa, Manchester City, beş yılda dört şampiyonluk elde etmiş olacak.

Infogol, bu hesaplamaları yaparken sezon boyunca oynanacak tüm maçlar ile ilgili detaylı bir veri analizi yaparak sonuçları sunduğunu ifade ediyor. Bahsi geçen veriler, spor verileri konusunda oldukça iddialı bir kaynak olan 'Opta Data' tarafından sağlanıyor.