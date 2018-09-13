Roscosmos ve NASA, ISS'deki Gizemli Deliği Araştırıyor

Roscosmos, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rus Uzay Ajansı şefinin Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gizemli bir sızıntı hakkında NASA temsilcileriyle görüştüğünü söyledi.

Rus Uzay Ajansı Müdürü Dmitry Rogozin, NASA Müdürü Jim Bridenstine'a istasyonda demirlenen Rus Soyuz uzay mekiğinde geçen ay tespit edilen sızıntı hakkında bilgi verdi. Üç Amerikalı, iki Rus ve bir Alman mürettebat, hafif bir basınç kaybına yol açmış olan küçük deliği çabucak saptadı ve onardı.

Roscosmos, Rogozin ve Bridenstine'ın Çarşamba günü, resmi soruşturmanın sonuna kadar konuyla ilgili herhangi bir ön bildiriden kaçınmaya karar verdiklerini de sözlerine ekledi. Rogozin, deliğin imalat sırasında ya da yörüngede iken delinmiş olabileceğini söylemişti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov Çarşamba günü sert bir şekilde, mürettebatın deliği yapmaktan sorumlu olabileceği yönündeki spekülasyonlara karşı çıktı. Borisov, "Rus kozmonotları veya Amerikan astronotlarına gölge düşürmek kesinlikle kabul edilemez" dedi.

Rogozin daha sonra bir Facebook paylaşımında, “Uluslararası Uzay İstasyonu'nda olanların söylentilerini ve spekülasyonlarını yaymanın, Roscosmos uzmanlarının çalışmalarına yardım etmediğini ve mürettebatın dost atmosferini baltaladığını” söyledi.