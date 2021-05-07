RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Spotify'ın Türkiye'de aldığı 10 yıllık lisansı ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Verilen lisansla Spotify'ın Türkiye'deki kanunlara göre hareket edeceğini söyleyen Şahin, gerektiği durumlarda RTÜK'ün devreye girmekten çekinmeyeceğini söyledi.

Dün sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, dünyanın en popüler çevrimiçi müzik platformu Spotify'ın Türkiye'den lisans aldığından bahsetmiştik. 10 yıl boyunca geçerli olacak bu lisans, Spotify'ın Türkiye'deki faaliyetlerini yasal sınırlar içerisinde rahatlıkla sürdürebilmesini sağlıyordu. Şimdiyse bu konuyla ilgili bir gelişme yaşandı. Konuyla ilgili birinci ağızdan Spotify'a adeta "ayar" verildi.

Spotify'ın aldığı lisans ile ilgili açıklamalar, tahmin edebileceği üzere RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından yapıldı. Sabah Gazetesi'ne verdiği bir röportaj kapsamında Spotify'a verilen lisans ile ilgili konuşan Şahin, Spotify'ın bundan sonra kanunlara göre hareket etmek zorunda olduğunu söyledi.

"Spotify yasaya uygun hareket etmezse, gereğini yaparız"

Ebubekir Şahin, Spotify'da yer alacak içeriklerin bundan sonra yasalara uygun olmak zorunda olduğunu belirtiyor. Platform yöneticilerinin bu konuda hassas olmaları durumunda sorun yaşanmayacağını ifade eden RTÜK başkanı, yayınların kanun dışı olması durumunda RTÜK olarak gerekenin yapılacağını söylüyor. Şahin'e göre lisans öncesinde vergi bile vermeyen Spotify, şimdi Türkiye'nin yazdığı kurallara göre oynayacak.

İnternet üzerinden hizmet vermekte olan kurumların RTÜK'e başvuru yapmaya devam ettiğini söyleyen Ebubekir Şahin, bunların önemli adımlar olduğunu, kimsenin Türkiye'de işine geldiği gibi hareket edemeyeceğini belirtiyor. Bu konuda üzerlerine düşeni yaptıklarını ifade eden Şahin, global ölçekte yayıncılık yapan platformların sayısının her geçen gün biraz daha arttığını, bu konuda yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurguluyor.