RTÜK'e Başvuru Yapmayan Netflix, Türkiye'den Ayrılıyor mu?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 1 Ağustos tarihinde yayınladığı yeni yönetmeliğe göre internet üzerinden yayın yapan kurumlara denetim getirilecek, kurumların belirli gereksinimleri karşılaması beklenecekti. Bu gereksinimlerin başında yayın lisansı almak da vardı ancak ortaya çıkan son bilgilere göre Netflix Türkiye'nin lisans almadığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz gün (1 Eylül 2019) tarihi itibarıyla internet üzerinde yayın yapan kurumların denetimi başladı. 1 Ağustos 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre RTÜK tarafından denetlenecek olan kurumların RTÜK lisansı alması gerekiyordu. Bu işlemler için 1 Ağustos tarihinde yayınlanan yönetmelik, 1 Eylül tarihinde yürürlüğe girdi.

Yayın lisansının zorunlu bir hale gelmesiyle birlikte lisansı olmayan kurumların RTÜK'e lisans almak için başvurması gerekiyordu. Ortaya çıkan son bilgilere göreyse Netflix Türkiye'nin herhangi bir lisans almak için RTÜK'e başvurmadığı ifade edildi. Konu hakkında bir açıklama yapan Dr. Yaman Akdeniz, Netflix Türkiye'nin yeni yönetmelik kapsamında RTÜK'e başvuran 247 şirket arasında bulunmadığını belirtti.

Bu açıklamaların ardından Netflix'in Türkiye'den çekilip çekilmeyeceğine dair tartışmalar da tekrardan alevlenmiş oldu. Birçok kişi Netflix'in Türkiye'den çekileceğini düşünse de bugün içerisinde Netflix'in Türkiye'deki geleceğiyle ilgili bir açıklama yapacağı belirtildi.

Şu an için Netflix'in Türkiye hakkında nasıl bir yol izleyeceğine dair net bir bilgi bulunmasa da elimizdeki bilgilere bakarak Netflix'in geleceği hakkında pek de iyi şeyler söyleyemiyoruz. Yine de kesin bir açıklamada bulunmak için Netflix'in açıklamalarını beklemekte fayda var. Bu nedenle Netflix'in açıklamalarını kaçırmamak için bizi takipte kalın.