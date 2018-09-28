Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Türkiye’deki internet yayınlarına ilişkin, geçtiğimiz günlerde kabul ettiği düzenlemeyi internet sitesinde yayınladı. Kurumun isteğe olarak abonelik ücretiyle yayınlanan içeriklerle, radyo ve televizyon kuruluşlarının internet yayınlarına denetim getiriyor. Ayrıca düzenlemede oldukça tepki toplayan bir madde ise değiştirilerek yayınlandı.

Geçtiğimiz günlerde RTÜK, Mart ayında ilk görüşmelerini yaptığı internet yayınlarını denetlemeye ilişkin düzenlemesini onaylamıştı. Yakın zamanda Resmi Gazete’nin internet sitesinde yayınlanarak yürürlülüğe girmesi beklenen düzenleme tepki toplamıştı.

Radyo ve televizyon yayıncılarının, internet üzerinden ayrıca yayınladıkları içerikler dahil olmak üzere, Netflix ve BluTV gibi internet yayıncılarının da içeriklerine denetim getirecek düzenleme metni, RTÜK tarafından yayınlandı. Toplamda 26 maddeden oluşan yönetmelik, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan detaylara göre bazı değişiklikler içeriyordu.

RTÜK, kullanıcı bilgilerini isteme hakkını kaldırdı:

Kurumun düzenlemeyi kabul ettiği ilk gün, yönetmelikte “abonelere ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi verme” şeklinde bulunan madde artık yok. RTÜK, bu maddeyi, “varsa koşullu erişim sağlanan kullanıcı sayısına ilişkin, Üst Kurul tarafından istenilen her türlü bilgi ve belgeyi verme” şeklinde düzenledi. Yani yayıncı kuruluşlar, düzenleme resmileştiği günden itibaren kullanıcı bilgilerini RTÜK ile paylaşmakla yükümlü değiller. Özellikle Netflix’in kullanıcı bilgilerini paylaşmaya yönelik talepleri kesin bir dille reddettiği biliniyordu. Hiçbir şirket, ücretli olarak sattığı hizmetini alan kişilerin bilgilerini, elzem bir durum olmadığı müddetçe paylaşmak durumunda değil.

RTÜK’ün değiştirdiği maddenin ilk versiyonunun tepki toplamasının nedeni, insanların bilgi gizliliği konusunda endişe hissetmeleriydi. Artık Netflix ve BluTV gibi yayıncılar kullanıcıların bilgilerini değil, sadece ne kadar kullanıcıya sahip olduklarını paylaşmakla yükümlüler.

Düzenlemenin yakında Resmi Gazete tarafından yayınlanması bekleniyor.