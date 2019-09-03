RTÜK, Netflix’ten Lisans Başvurusu Aldığını Açıkladı

Bugün sabah erken saatlerde Netflix'in RTÜK için lisans almadığı, Türkiye'den çekileceği iddiaları ortada dolaşıyordu. Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

RTÜK; Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların internet ortamından sunumuna ilişkin yeni bir yönetmelik yayınlamış, bu yönetmelik dün itibarıyla yürürlüğe girmişti. Netflix, BluTV, Puhutv gibi platformları etkileyen bu kararın ardından birçok kişi, platformlara gelecek olan sansürleri düşünmeye başlamıştı.

Yönetmelik gereğince internet üzerinden yayın yapan kurumların RTÜK lisansı alması gerekiyordu. Bu sabahın erken saatlerinde bir açıklama yapan Yaman Akdeniz, lisans alan şirketler arasında Netflix'in bulunmadığını belirtmişti. Yaman Akdeniz, yaptığı açıklamada " Bu sabah itibarı ile RTÜK'e yeni Yönetmelik kapsamında İnternet lisansı için başvuran 253 şirket arasında Netflix Türkiye (@netflixturkiye) yok. Netflix kuvvetle muhtemel bugün Türkiye pazarından çıkacağını açıklayacak" ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bu açıklamanın üzerine aşağıdaki tweeti gönderdi:

"Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların internet ortamından sunumuna ilişkin NETFLIX, BLU TV, PUHU TV, TURKCELL, VODAFONE, DIGITURK, TİVİBU gibi sektörde etkili yayıncıların da aralarında bulunduğu 600’ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık. Hayırlı olsun."

Yaman Akdeniz'in tweetine de cevap veren Ebubekir Şahin "Az sabretseydiniz keşke. Yalan yanlış bilgilere itibar etmeyin artık. Kamuoyuna da yanlış bilgi vermeyin. Her şey yolunda sakin olun" ifadelerini kullandı. Bu tweetin üzerine Yaman Akdeniz "Netflix RTÜK'e başvurdu mu, başvurmadı mı? @netflixturkiye'nin Türkiye'den "çekilme olasılığı" olduğunu söylemek ve şu anda RTÜK sisteminde lisans başvurusu olmadığını söylemek neden "yalan ve yanlış", açıklarsanız sevinirim" şeklinde bir cevap gönderdi.

Tüm bu gelişmeleri incelediğimiz zaman RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in Netflix'in lisans başvurusunda bulunduğunu açıkladığını, bu sebeple Netflix'in şu anlık Türkiye'den çekilme gibi bir kararı olmadığını belirtebiliriz. Şu an için Netflix Türkiye'den resmi bir açıklama bulunmuyor.