Prime Video'da yayımlanan yetişkinlere yönelik animasyon Gıdatopya'da yer alan sahneler, sosyal medyada tepki çekmişti. RTÜK Başkanı, konu hakkında açıklama yaptı.

Her türden içeriği bünyesinde bulunduran Amazon Prime Video, yetişkin animasyonlarına da kütüphanesinde yer veriyordu. Bunlardan biri de ünlü oyuncu Seth Rogen’ın kaleme aldığı ve başrolde yer aldığı 2016 tarihli Sosis Partisi (Sausage Party) filminin bu yıl çıkan dizisiydi. Yine Rogen’ın başrolü seslendirdiği 8 bölümlük mini dizi, Gıdatopya (Foodtopia) ismine sahipti.

Ancak yakın zamanda Prime Video’ya eklenen Sosis Partisi: Gıdatopya, içeriğiyle izleyenlerden tepki çekti ve sosyal medyada gündem oldu. Bu tepkilerin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den açıklama geldi.

RTÜK, Gıdatopya dizisi hakkında inceleme başlattı

Şahin, yaptığı açıklamada Prime Video’nun Gıdatopya animasyon dizini “sapkın” olarak nitelendirdi ve halkın tepkisini çektiğini belirtti. Platforma sert uyarılar yapıldığını belirtirken içerik hakkında RTÜK tarafından inceleme başlatıldığını da ekledi. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Toplumumuzu güçlü kılan ve ayakta sağlam bir şekilde tutan, bizi biz yapan inanç ve kültürel değerlerimizi hedef alan, kaynağı ve maksadı belli sapkın hegemonya, ülkemizin geleceği olan gençlerimizi medya aracılığıyla hedef alıyor. Uluslararası yayıncı “Prime Video”nun Türkiye kataloğunda yer alan “Sosis Partisi: Gıdatopya” isimli animasyon görünümündeki yapım, sapkın içeriğiyle halkımızın tepkisini çekmektedir. Üst Kurul izleme uzmanlarımız gerekli incelemeleri yapmış, yayıncı platforma gerekli uyarılar en sert şekilde iletilmiş ve ilgili sapkın içerik hakkında yasal inceleme başlatılmıştır. Söz konusu izleme raporu ilk Üst Kurul toplantısında gündeme alınacaktır.”

Sosis Partisi: Gıdatopya neden tepki çekmişti?

*Diziye gelen tepkilerden biri. Gönderiyi görüntüleyemiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayın.

Komedi ve macera türündeki Sosis Partisi: Gıdatopya, yetişkinlere yönelik bir animasyon. Dizi, 2016’da çıkan filmdeki olayların sonrasında geçiyor ve yemek olarak karşımıza çıkan karakterlerin kendi topluluğunu kurmasını anlatıyor.

Gıdatopya’da, tıpkı filmi gibi yemek karakterler arasında geçen müstehcen sahnelere sahip. Tepki çeken kısım da bu. X’teki kullanıcılar, bu tarz uygunsuz sahnelere tepki göstermişler ve "sapkınlık" olarak nitelendirmişler. Dizinin 18+ olarak çıktığının altını çizmek gerekiyor. Yani tıpkı diğer yetişkin yapımlarında olduğu gibi sadece 18 yaş ve üzerine yönelik olduğu ve bu tarz içeriklere sahip olabileceği zaten belirtilmiş.

Sosis Partisi: Gıdatopya fragmanı: