‘Kadın’ Dizisi, RTÜK’ten Çarpık İlişki Cezası Aldı

FOX TV’de yayınlanan ve oldukça büyük bir takipçi kitlesine sahip olan ‘Kadın’ dizisine RTÜK ceza yağdırdı.

‘Kadın’ dizisi, FOX TV kanalında yayınlanan ve reytinglerde üst sıralarda yer alan bir yapım. RTÜK, dizideki bir sahneden dolayı kanala ceza verdi.

Dizide bir baldızı oynayan karakterin acil ihtiyacı olan ablasına ilik vermek için sunduğu şart, eniştesi ile uygunsuz fotoğraflar çektirmek. Bunun sebebi de, bu pozları daha sonra şantaj yapmak amacıyla kullanmak istemesi.

Dizide bu ve başka benzer sahneler de tespit eden Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, “ toplumun milli ve manevi değerlerinin, genel ahlakın ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu” gerekçesiyle kanala idari para cezası verdi

Üst Kurul ayrıca, Beyaz TV’de yayınlanan “Nur Viral’le Hayatta Her Şey Var” programını da “yayın hizmetleri, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz ilkesinin ihlali gerekçesiyle” idari para cezasına çarptırdı.

Sözde sağlık ürünleri satan Hevi TV ve Müzik Türk kanallarının yayınları geçici olarak durdurulurken, Çöpçatanlık yayını yapan Anadolu TV ve yayında “inanç istismarı” yapan Farklı TV hem program durdurma, hem de idari para cezası aldı.