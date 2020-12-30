RTÜK'ten 'Aşı Yaptırmam Diyenler Vatan Hainidir' Sözüne Ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Akit TV'nin 'Derin Kutu' programına konuk olarak katılan Prof. Dr. Bingür Sönmez'in sözlerine ceza uyguladı. RTÜK, 'Ben aşı yaptırmam diyenler vatan hainidir' sözlerinin eleştiri sınırlarını aştığı gerekçesiyle kanala idari para cezası uyguladı.

COVID-19 salgını ne yazık ki gün geçtikçe etkisini artırmaya devam ediyor. Zamanla etkisi daha da büyüyen bu salgının zararlarını azaltmak için belirli tedbirler uygulanıyor. Elbette bu virüs yalnızca hastalananların değil, hastalanma riski olduğunun bilincinde olan çoğu kişinin de korkusunu ve stresini artırıyor.

Geçtiğimiz günlerde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yılmaz, tedbirlere uymayan kişilerle ilgili sert ifadeler kullanmıştı. "Bizler cephede savaşırken bazı vatan hainleri villalarda parti veriyor" açıklamasını yapan Yılmaz'dan sonra benzer bir olay bir daha gündeme geldi. Bu sefer ise bu sözler ceza ile sonuçlandı.

'Ben aşı yaptırmam diyenler vatan hainidir' sözleri, cezayla sonuçlandı:

Akit TV kanalında yayınlanan 'Derin Kutu' programına geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Bingür Sönmez konuk olarak katılmıştı. Bingür Sönmez, 'Ben aşı yaptırmam diyenler birer vatan hainidir' sözlerini sarf ederek aşı yaptırmak istemediğini söyleyen kişilere vatan haini ithamında bulunmuştu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bu sözlerin eleştiri sınırını aştığı gerekçesiyle kanala idari para cezası uyguladı.

Prof. Dr. Bingür Sönmez, katıldığı Derin Kutu programında aşı olmakta tereddüt eten kişilere yönelik şu sözleri söylemişti: "Ben aşı yaptırmam diyenler birer vatan hainidir. Onlara kız bile vermeyeceğiz, resmi dairelere bile giremeyecekler, okulla gidemeyecekler. Nasıl sokağa çıkma yasağının kuralları var, aşıda da kural koyacağız. Toplu taşımalardan da faydalanamayacaklar"