Nvidia GeForce RTX 2700 Founder Edition, oldukça popüler olan x70 serisinin son üyesi. Fiyat etiketindeki artışa denk bir performans artışı ise ne yazık ki gösteremiyor.

Nvidia'nın x70 serisi oldukça popüler ekran kartlarına sahip. Tarihsel olarak bakıldığında fiyat performansın zirvesine çıkmış kartlardan bahsediyoruz sonuçta. Bu geleneğin 2070 ile devam etmesini bekleyenler, bu incelemeye bir göz atmak isteyebilirler.

x80 serisi her zaman daha hızlı olsa da, aradaki fiyat farkını karşılamaya yetecek bir fark hiçbir zaman oluşturamamıştı. Yeni Turing ailesinin son üyesi olan 2070 ise 499 dolardan başlayan fiyatıyla kalpleri kırıyor. Yine de ürünün piyasaya çıkacak versiyonu yüz dolar kadar daha ucuz olacak, buradan gönlümüzü biraz alıyorlar.

GTX 1070, 980 Ti'dan çok daha üst düzey bir performans sergilemişti. 2070 ise 1080 Ti'ın epey gerisinde kalırken, GTX 980'den de sadece yüzde on daha performanslı. Yüzde on fark oyuncuları çekmeye yeter mi, yoksa oyuncular bu seferlik pas mı geçecekler, bunu zaman gösterecek tabii.

Yine de RTX 2070'in hakkını yememek lazım Henüz ray tracing ve DLSS gibi Turing mimarisine özel teknolojileri destekleyen oyunlar piyasaya çıkmadı. O noktada işler epey değişebilir. Bu değişiklikler eğer Nvidia'nın beklediği kadar büyük değişiklikler sağlarsa, RTX 2070 efsaneler arasına girebilir.

Fiziksel olarak daha kalın ve daha ağır olan RTX 2070'in soğutma ve overclock kapasitesi ise henüz tam anlamıyla bir teste tabi tutulmuş değil. O yüzden bu konuda bir şey söylemek zor, ancak her zaman daha büyük fanlar daha iyi soğutma sağlayamayabiliyor.

Vaadedilenden daha hızlı çalışan RTX 2700, 1800 MHz'i görüyor. Nvidia kartlarda oldukça sık karşılaşılan bir durum bu. Overclock ile yüzde on daha fazla performans elde etmek mümkün.

Popüler on iki oyunda yapılan gerçek oyun deneyimi testlerinde ise durum pek parlak değil. Genel olarak GTX 1060 Ti'ın gerisinde kalan kart, GTX 1080'den ise yüzde 8 ila 13 arasında değişen oranlarda daha iyi.

1440p ultrada ise neredeyse her oyun 60 fpsi geçiyor, bu da büyük bir avantaj. Yine de fiyatıyla kıyaslandığı zaman büyük bir artış getirmiyor ne yazık ki.

Genel olarak bakıldığında ise fiyat performans olarak ilk tercih olacak bir kart gibi durmuyor. Turing mimarisinin aktif olarak kullanılmasını sağlayacak oyunlar için de GTX 1080 ve GTX 1080 Ti daha makul alternatifler olarak gözüküyor. RTX 2070, yüzde otuz üç daha pahalı olmasına rağmen aynı oranda performanslı değil.