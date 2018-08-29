Işın izleme teknolojisine sahip bir kart olan RTX 2080Ti ile ilgili yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Yeni videoda RTX efektleri açıkken Battlefield 5 oynandı.

Nvidia bize geçen haftaki Gamescom etkinliğinde, yakında çıkacak olan ve Turing mimarisiyle çalışan RTX 2080 / 2080Ti kartlarından neler beklememiz gerektiğinden bahsetmişti. Etkinliğin bir parçası olarak RTX efektleriyle çalışan birkaç oyunun demosu da gösterilmiş; o oyunlardan bir tanesi de Battlefield 5 olmuştu. Şimdiyse oyun gerçek zamanlı oynandı, böylece kartların performansı gözler önüne serildi.

Öncelikle birkaç şeyi belirtelim: Oyunda RTX efektleriyle 1080p’nin kullanılması hariç hangi ayarların kullanıldığını bilmiyoruz. Fraps gibi uygulamalar da arkaplanda çalışmadığı için oyunun akıcılığına etki etmedi. Bunları belirttikten sonra oyunun 50-60 fps’de oynandığını söyleyebiliriz. Ancak oyunun, kartla uyumluluğun ilk aşamalarında olduğunu ve çıkmadan önce her şeyin stabilleşip daha iyi olacağını unutmamak gerek.

Standart bir Battlefield savaşına şahit olduğumuz demoda asıl göze çarpan şeyler yansımalar ve gölgeler oluyor. Elbette daha önce de oyunlarda yansıma ve gölgelere rastladık ancak hiçbiri gerçek zamanlı değildi ve sadece tahmini görüntüler oluşturuyorlardı. RTX ve ışın izleme teknolojisi ise sadece ekranda görünenlerin değil, görünmeyenlerin de gölgelerinin gerçekçi bir biçimde oluşturulmasına izin veriyor.

Peki tüm bu RTX efektleri oynanışa nasıl etki ediyor? Bu soruya cevap vermek RTX'i açık ve kapalı görüp karşılaştırmadan çok da kolay değil. Her ne kadar görüntüler harika olsa da, oyuncuların bu tarz rekabetçi oyunlarda yüksek fps karşılığında daha düşük kalitedeki görüntüleri tercih edeceğini düşünüyoruz.

Şu anki teknolojinin ışın izlemeyle beraber 1080p’de 60 fps verdiğini düşünürsek, gelecekte ekran kartlarının gücü ikiye, üçe katlandığında bu sayıların artacağını hayal etmek zor değil. Önümüzdeki birkaç yıl içinde ise ortalama ekran kartlarının bile ışın izlemeyi standart olarak sunacağını düşünüyoruz. Bu yüzden, benchmarkları görmeden yeni ekran kartları hakkında çok da heyecanlanmaya gerek olmadığı düşüncesindeyiz.

GeForce RTX 2080 ve 2080Ti, 20 Eylül’de sırasıyla 799 ve 1199 dolardan satışa sunulacak.

Demoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: