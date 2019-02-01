Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, Rusya'nın geliştirmiş olduğu Sarmat füzelerinin gücünü tanımlamak için Hiroşima'ya atılan atom bombasını örnek verdi ve "10 Sarmat füzesi tüm ABD nüfusunu yok edebilir" dedi.

Rusya’da yayınlanmakta olan Arsenal Oteçestva adlı askeri dergide uzman yazar olan Aleksey Leonkov, Zvezda adlı haftalık dergi için kaleme aldığı yazısında konuyla ilgili uzman ve analistlerin görüşlerine dayanarak Rusya’nın geliştirmiş olduğu yeni nükleer silahların başta Birleşik Devletler olmak üzere batılı ülkeler üzerindeki etkisini anlattı.

Batı ülkelerinin Poseydon adlı nükleer motorlu insansız sualtı aracına dikkat kesildiğini belirten Leonkov, söz konusu aracı durdurmak için uzaktan hidroakustik gözetim sistemleri, süpersonik anti-denizaltı füzeleri ve çeşitli su altı mayınlarının kullanılmasını planlayan bir takım önlemlerin düşünüldüğünü belirtti.

Olası bir nükleer savaşta Rusya’nın, Poseydon araçlarını düşman ülkenin kıyılarına gruplar halinde göndereceğini, ilk araçların kıyı şeridinde 200 megatonluk güçle infilak ederek mayın tarlalarını etkisiz hale getirip diğer araçlarının yolunu açacağını dile getiren Leonkov, patlamanın hem kıyı şeridindeki tüm askeri ve sivil altyapıyı yerle bir edeceğini, hatta dev bir radyoaktif tsunami dalgası oluşturarak ana karaya da zarar vereceğini belirtti.

Gerçek bir nükleer savaşta ilk başvurulacak silahların kıtalararası balistik füzeler olacağını ve Rusya’nın yeni geliştirdiği Sarmat füzelerinin neredeyse ABD’ye yok edecek güçte olduğunu belirten Leonkov, ‘’Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerinde 100’er bin kişi hayatını kaybettiği biliniyor (5 yıl sonra bu rakamlar ikiye katladı). 1945’te nükleer bombaların gücü ortalama olarak 20 kilotondu, yani her bir kiloton anında 5 bin kişinin ölümüne yol açtı. Bizim RS-28 Sarmat füzelerimizden bir tanesi, 6.75 ila 7.5 megatonluk nükleer patlayıcı taşıma kabiliyetine sahip ve bu, ABD’nin nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde 33.75 ila 37.5 milyon kişinin ölümüne yol açabilir. 10 Sarmat füzesi, ABD’nin tüm nüfusunu yok edebilir.’’ dedi.