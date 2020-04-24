" Koronavirüs, Yanlışlıkla Üretilmiş Olabilir"

Peter Chumakov isimli bir Rus bilim insanı, koronavirüsün Wuhanlı bilim insanları tarafından yanlışlıkla üretilmiş olabileceğini söyledi. Bilim insanlarının en az 10 yıldır koronavirüsle ilgili çalıştığını söyleyen Chumakov, aşı çalışmaları sırasında virüsün 'yanlışlıkla' üretilmiş olabileceğini iddia etti.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp pandemi haline dönüşen koronavirüs salgını, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Toplamda 2 milyon 732 bin 445 kişiye bulaşan virüs 191 bin 962 kişinin hayatına mal olmuş durumda. Bilim insanları, bir yandan bu virüsle ilgili aşı ve tedavi yöntemleri üzerinde çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da bu virüsün nasıl ortaya çıktığı ile ilgili araştırma yapmaya devam ediyorlar.

Geçtiğimiz dönemlerde gerek siyasiler gerekse bilim insanları, koronavirüsün nasıl çıktığı ile ilgili olarak sayısız açıklama yaptılar. Kimi kesimler virüsün yarasalardan insanlara bulaştığına inanırken kimileri ise bu virüsün belirli bir grup tarafından bilinçli olarak üretildiğine ve insanlığın üzerine tehdit olarak bırakıldığına inanıyor. Şimdiyse bir Rus bilim insanı, koronavirüsün Wuhanlı bilim insanları tarafından "yanlışlıkla" üretilmiş olabileceğini açıkladı.

Vladimir Putin'in sözcüsü: Herhangi bir kişi koronavirüsü geliştirmekle suçlanamaz

Prof. Peter Chumakov tarafından yapılan açıklamalara göre Wuhan'daki bilim insanları, 10 yıldan uzun bir süredir koronavirüsün çeşitli varyantları üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Chumakov, bilim insanlarının çok büyük bir ihtimalle HIV ya da immün yetmezlik virüslerine karşı aşı geliştirmek için çalışırken mevcut Sars-Cov-2'nin ortaya çıkmasına neden olmuş olabileceklerini ifade ediyor.

Rusya'daki bir bilim insanı tarafından ortaya atılan bu iddialar, siyasilerin de dikkatinden kaçmadı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov, herhangi bir kişiyi koronavirüs geliştirmekle suçlamanın kabul edilemeyeceğini söyledi. Söz konusu iddiaların kabul edilemez olduğunu ifade eden Peskov, mevcut verilerin koronavirüsün doğasını belirlemek için yetersiz olduğunu belirtti.

Rusya eski Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova: Virüsün insan yapımı olup olmadığını tespit etmenin kolay değil

Konuyla ilgili olarak Rusya'nın eski Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova tarafından da bazı önemli açıklamalar yapıldı. Pandemiye neden olabilecek bir virüsün insan yapımı olup olmadığını tespit etmenin kolay olmadığını ifade eden Skvortsova, böyle bir tespitin yapılabilmesi için çok detaylı ve geniş kapsamlı çalışmaların yapılması gerektiğini ifade ederek hastalığın yüzde 94 oranında akut solunum sendromu ile aynı olduğunu, yüzde 6'lık kısmın farklılıklar içerdiğini söyledi.

Rusya'da önemli olarak görülen bilim insanlarından bir tanesinin yapmış olduğu bu açıklama, konunun Rusya genelinde tartışılmaya başlanmış olduğunun bir göstergesi. Tarafların açıklamalarına yakından baktığımızda ise her iki tarafın da kendine göre haklı oldukları görülebiliyor. Ancak tüm bu iddiaların hangisinin doğru olduğunu söylemek, şu an için mümkün değil.