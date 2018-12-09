Kasların elektriksel aktivitesini ölçüp, bu aktiviteleri sinyallere dönüştürebilen biyonik bir cihaz geliştirildi.

Bilim dünyası son senelerde özellikle tıp alanında ilerlemeler kaydedebilmek adına çalışmalara ağırlık verdi. Bir yandan hastalıklara çözüm arayan ekipler laboratuvarlarında deneyler yaparken, diğer bir yandan da fiziksel olarak yardıma ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmalara devam ediliyor.

Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları, yıllar süren çalışmalar sonucunda umut vaad eden bir çalışmaya imza attılar. İcat ettikleri bu cihaz, kasların ürettiği elektriksel aktiviteyi algılayarak bu aktiviteleri sinyallere dönüştürmeyi başardı. "Mio Interface" ismi verilen cihaz, bu sayede verilen komutları algılayarak, hareket kabiliyetine dönüştürmeyi başardı.

Özellikle rehabilitasyon alanında büyük bir fayda sağlayacağına inanılan cihazın; spor sakatlanmaları, sporcular için akıllı giyim, teknolojik evler ve biyonik protez üretimi gibi daha birçok alanda kullanılacağı öngörülüyor.

Yapılan açıklamaya göre, kas hareketlerini tanımada olan doğruluk yüzdesinin çok yüksek olduğu belirtilen "Mio Interface", şimdiden Çin ve Rusya tarafından ortaklaşa verilen Endüstriyel Yenilikler Ödülü'ne layık görüldü. Mio Interface'in yaratıcıları patent işlemlerini tamamladıktan sonra, cihazın seri üretime geçebilmesi için yatırımcı arayışlarına başlayacaklar.