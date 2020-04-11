Rus Doktora Göre Koronavirüs “Ebediyen Geldi”

Rus doktor Aleksandr Myasnikov, koronavirüs pandemisinin sona ermesinin ardından bile yeni tip koronavirüsün tamamen yok olmayacağını söyledi. Koronavirüs salgını sonrası hastalık kalıcı olacak.

Dünyanın dört bir yanında hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs pandemisi için çalışmalar devam ediyor. Salgın sona erdikten sonra hastalığın görülmeye devam edileceğini iddia edenlerden biri de Rus doktor Aleksandr Myasnikov oldu.

Myasnikov, yeni tip koronavirüs Covid-19 için yeni açıklamalar yaptı. Doktora göre hastalıkla başa çıkacağız ancak gelecekte bu hastalığın yeni versiyonları ortaya çıkacak. Toplam koronavirüs çeşitlerinin sayısı ise yedi olacak.

Myasnikov: “Artık ebediyen geldi”

Mysanikov, yaptığı açıklamada “Kovid-19 artık ebediyen geldi ve bundan böyle gitmeyecek. Kardeşleri olan koronavirüslerin dünya genelinde akut solunum yolu hastalıklarına yol açtığı gibi bu virüs de insan koronavirüsünün altı türüne katılacak ve bundan böyle yedi koronavirüsümüz olacak.” ifadesini kullandı.

Doktorun yaptığı açıklamaya göre Rusya vatandaşları, tıpkı dünyanın geri kalanında olduğu gibi ikinci dalgayı bekliyor. Yine de doktora göre bu ikinci dalga geldiğinde toplumlar artık sürü bağışıklığı kazanmış olacak ve hastalık gelecekte şimdiki kadar tehlike arz etmeyecek.

Koronavirüs salgını dünyayı etkiliyor

Dünya Sağlık Örgütü, 11 Mart tarihinde yaptığı açıklamayla koronavirüsün bir pandemi olduğunu ortaya çıkarmıştı. Dünya çapında toplam vaka sayısı 1.7 milyonu geride bıraktı. Toplam ölüm vakası sayısı ise 107 bini geçti. İyileşen kişi sayısı ise 395 bin kişi olarak açıklandı.

Koronavirüs salgını ilk olarak Çin’de başlamıştı. Wuhan eyaletinden başlayan salgın, Çin yönetiminin açıklamalarına göre sıfır noktasında kontrol altına alınmış durumda. Batı dünyası ise pandemi ile başa çıkmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri şu anda salgının en yaygın olduğu ve en çok ölüm vakasının görüldüğü ülke durumunda bulunuyor.

Koronavirüs nedeniyle ülkemizde de ciddi önlemler alınıyor. Son açıklanan rakamlara göre Türkiye’de toplam vefat sayısı 1.101’e ulaştı. Salgının kontrol altına alınması için çalışmalar dünyanın dört bir yanında devam ediyor.