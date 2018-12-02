Son zamanlarda ciddi anlamda değer kaybı yaşayan Bitcoin ile ilgili bir açıklama Rus Ekonomi Bakanı'ndan geldi.

Rus haber ajansı RBK’nin haberine göre Rus Ekonomi Bakanı, Bitcoin’den yatırımcılara kayıplar yaşatan bir “baloncuk” olarak bahsetti.

Bakan Maksim Oreshkin, RBK’ye verdiği konuşmada Bitcoin’in yaşadığı ciddi düşüşlere değindi.

“Bitcoin’in fiyatı 20.000 dolara çıktı ve şu an 4.000 doların altına indi. Biz çok basit bir tanım getirdik: Bitcoin’in kendisi bir sabun baloncuğuydu, patladı ve sonuç ortada.”

Ancak Oreshkin yatırımcıların kayıplarına değinmenin yanı sıra kripto para birimlerinin teknoloji inovasyonlarına olumlu bir etkisinin olduğunu da belirtti. Bakan, blok zinciri gibi yatırım projelerinin yeni teknoloji endüstrileri içerisinde oluştuğunu ve bunun da ticaret için iyi bir şey olduğunu vurguladı.

Cointelegraph’ın haberine göre Duma Meclisi’nde Finans Piyasası Kürsü Başkanı, bu ayın başlarında ülkenin Rus itibari parası rublenin eş değeri olacak ve eyalet tarafından desteklenecek bir stablecoin (stabil kripto para) çıkarmayı düşündüğünü söyledi.

Nobel ödülü kazanmış ekonomist Paul Krugman ise bu yaz kripto para birimlerine karşı şüpheci bir yaklaşımı olduğunu ve “tam bir çöküş” yaşanabileceğini söylemişti.

Bunların hepsinin yanı sıra Rusya’daki kripto para birimleriyle ilgili mevzuat hala belirsizliğini koruyor.