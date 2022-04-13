Geçtiğimiz mart ayında Netflix, pek çok şirket gibi Rusya pazarından geçici süreliğine çekildiğini açıklamıştı. Şimdiyse Rus Netflix kullanıcılarından yayın devine karşı hamle geldi. Rus kullanıcıların, Netflix'e dava açtığı bildirildi.

Şubat ayında Ukrayna’ya savaş açan Rusya’dan o zamanda beri pek çok şirket çekildiğini açıklamış; Rusya pazarından çıkan şirketlerden birisi de popüler yayın platformu Netflix olmuştu. Geçtiğimiz mart ayında Netflix, Ukrayna işgali sebebiyle Rusya’daki tüm faaliyetlerini ve projelerini geçici süreliğine durdurma kararı aldığını açıklamıştı. Ancak Netflix’in bu yaptırımı, Rusları epey bir kızdırmış gibi görünüyor.

Bugün RIA haber ajansının bildirdiğine göre Rus Netflix kullanıcıları, Rus pazarından ayrılmasını gerekçe gösterdiği yayın devine toplu dava açmış bulunuyor. Davacı olan Rusların tazminat olarak Netflix’ten 726 bin dolar tazminat talep ettiği ifade ediliyor.

Gerekçe olarak Rus kullanıcıların haklarının 'ihlal edilmesi' gösterildi

RIA’nin aktardığına göre bir hukuk firması olan Chernyshov, Lukoyanov & Partners, "Bugün, Netflix kullanıcılarının çıkarlarını temsil eden bir hukuk firması, Moskova Khamovnichesky Bölge Mahkemesi'nde Amerikan Netflix hizmetine karşı toplu dava açtı" ifadelerini kullanarak Rus kullanıcıların Netflix’e dava açtığını doğruladı. Bununla birlikte Chenyshov, Lukoyanov & Partners, konuya dair yaptığı açıklamada davanın nedeninin Netflix’in Rusya’da hizmet vermeyi tek taraflı olarak reddetmesi sebebiyle Rus kullanıcılarının haklarının ihlal edilmesi olduğunu belirtti.

Hakkında açılan bu dava için henüz Netflix’ten ise herhangi bir açıklama gelmedi.

Öte yandan Spotify, Meta, Shell, Volvo, YouTube ve daha pek çok şirketin faaliyet göstermeye son verdiği Rusya, en çok yaptırım uygulanan ülke olarak tarihe geçti. Ancak Rus kullanıcıların Netflix’e ‘hak ihlali’ gerekçesiyle dava açması, bu tür davaları ileride başka şirketler özelinde de sık sık duyabileceğimiz anlamına gelebilir.