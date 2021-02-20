Rus Motorika Şirketi, Siber Kol Protezleri Üretmeye Başladı

Rusya’nın önde gelen rehabilitasyon cihazları şirketi olan Motorika, robotik alanında ciddi bir atılım yaparak siber kol protezleri üretmeye başladı.

Son dönemde özellikle yükselmeye başlayan rehabilitasyon cihazları teknolojilerinde Rus şirketten büyük adım geldi. Üretimi ortalama 10 gün süren siber kol protezleri her yaştan insana göre hazırlanıyor.

1,5 - 2 yaşındaki çocuklardan yetişkinler için çok fonksiyonlu robotik protezlere kadar geniş yelpazede hizmet sunuluyor. Özellikle doğuştan kol protezine ihtiyaç duyan bireylerden, gazi ve iş kazası geçirmiş kişilere kadar birçok kişiye Rus hükumeti tarafından ücretsiz sağlanan protezler gerçekten hayat kurtarır cinsten.

Bireyler spor yapmaya başlayabiliyorlar

Yüzme ve spor salonunda ağır idman bile yapmaya yardımcı olan protezler sayesinde birçok kişi için “engeller kalkmış” durumda. Firmanın ilerleyen hedefleri içerisinde siber bacak protezleri gibi hedefleri de bulunuyor.

Üretim aşamasında 3D printerların da kullanıldığı protezlerde çocuklar için sevdikleri süper kahramanların karakter modelleri protezlere işlenebiliyor. Motorika, tüm parçaları Rusya’da üreterek ülkede iş istihdamına büyük katkıda bulunuyor.

Dünyada benzer ürünler çok az

Siber kol protezleri birçok firmanın inovasyon atılımı olarak üretmeye çalıştığı ancak hala hayata geçirmekte zorlandıkları projeler olarak yer alıyor. Ağırlıklı olarak test aşamasında olan birçok proje olmasıyla beraber daha çok biyonik kol protezleri yapılıyor.

Elektro biyonik protezler kas hareketleri ve elin açılıp kapanma fonksiyonlarını yerine getirirken, siber kol protezleri hemen her işlevi yerine getirebilir hale geliyor. Protezler uzuv kayıplarından sonra yaşanan psikolojik travmaların ve bireyin kendi işlerini yapmada zorlanmasını bir nebzede olsa azaltabilecek teknolojiler arasında yer alıyor.