Bir Rus Profesör, COVID-19 Aşısının Geleceği Zamanı Açıkladı

N.F. Gamalei Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi’nde görevli Profesör Nikolay Malışev, koronavirüs aşısının ne zaman hazır hâle geleceğine dair açıklama yaptı. Malışev’e göre aşının en az 6 ayı var.

Son zamanlarda bütün dünyanın gündeminde koronavirüs salgını var. Dünyanın dört bir yanında bilim insanları etkili bir tedavi arıyor ve bir aşı geliştirmeye çalışıyor. Böylece salgının bir an önce kontrol altına alınması ve sonlandırılması hedefleniyor.

Konuyla ilgili çalışmalar yapanlar arasında Rus bilim insanları da bulunuyor. N.F. Gamalei Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi’nden Profesör Nikolay Malışev, aşıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Aşı en erken 6 ay sonra gelecek:

Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’yla düzenlenen video konferansta konuşan bilim insanı, “Bildiğiniz gibi, şu anda dünyada 70'ten fazla bilim kuruluşu aşı çalışmaları yapıyor. Çin ve ABD'deki üç aşı için insanlar üzerinde klinik araştırmalara geçiliyor. Araştırmanın belirli fazları var. Aşının bulunması için her durumda en az 6 ay gerekecek" açıklamasını yaptı.

Malışev, ayrıca şu anda sağlık sektöründeki tartışmalara da değildi. Bazı uzmanların aşı olmadan salgının yenilemeyeceği yönündeki açıklamalarını hatırlatan bilim insanı, "Bir yandan insanlar bağışıklık kazanıyor, birçok kişi hastaneye gitmeden hastalığı geçiriyor" dedi.

Aşıyla birlikte yeni zorluklar ortaya çıkacak:

Malışev, daha önce yaptığı açıklamalarda aşının bulunmasının tahminen 1,5 yıl süreceğini belirtmişti. Bunun sebebi olarak da yerine getirilmesi gereken şartları göstermişti. Bu şartlar arasında bazı hayvanlarda gebelik sürecinin takibi gibi süreçler de yer aldığı için süre uzuyor.

Aşının verimlilik ve zehirlilik açısından da test edilmesi gerektiğini belirten Malışev, bu sürecin ne yaparsanız yapın zaman aldığını açıklamıştı. Aşıları doğru kullanım şekilleri ve üretim süreçleri belli olmadan, testler yapılmadan piyasaya sürmek mümkün değil.

Görünüşe göre koronavirüs salgınına karşı aşı, uzun bir süre daha geliştirilemeyecek. Bu esnada ellerimizi yıkamamız ve kendimizi izole ederek salgından korunmamız gerekiyor. COVID-19 için henüz kesinleşmiş bir tedavi bulunmuyor.