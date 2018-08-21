Ünlü Rus silah üreticisi Kalashnikov, katıldığı bir fuarda dev savaş robotunu tanıttı. 4 metrelik dev robot, içerden kontrol edilen ve silah taşıyabilen dev bir asker.

Rusya’nın ünlü silah üreticisi Klashnikov, 4 metrelik asker robot geliştirdi. Pençelerinden silah ateşlediği iddia edilen Igorek adlı dev robot, 4.5 ton ağırlığında. Kalashnikov, son teknoloji Igorek’in hala geliştirme aşamasında olduğunu belirtti.

Kalashnikov’un dev robotu Igorek; içerisindeki kabinden bir pilotla yönetilebilen, kurşun geçirmez bir katil robot. Saldırı tüfeğine de sahip bu yeni robot, Patriot Park’taki 2018 Ordu Fuarı’nda ilk kez sunuldu. Altın robot Ignorek’in yaratıcıları, dev askerle ilgili çok fazla bilgi vermek istemediklerini belirtti. Ignorek’in tüm özellikleri, geliştirmesi tamamlandığında açıklanacak.

Ignorek hakkında bilgiler kısıtlı olsa da şu an için bilinen bir diğer özelliği ise bir insan komutasında çalışması. Robotun ön kısmındaki cam bölge, içerisinde de komuta odası olduğuna işaret ediyor. Dışarıyı görmelerini sağlayacak cam, pilotları her türlü saldırıdan koruyacak şekilde tasarlandı. Robot aynı zamanda silah tutabilen ve nesneleri taşıyabilen pençelere de sahip.

Filmlerdeki dev robotları gerçeğe dönüştüren üretici Kalashnikov, Ignorek’in mühendislik ve savaş çözümleri için tasarlandığını belirtiyor. Şirket katıldığı fuarda Ignorek’in yanı sıra; 100 km / s'ye kadar çıkabilen kompakt bir dört koltuklu OV-2 hibrit araba, yeni bir SM-1 elektrikli motosiklet ve yeni saldırı tüfeği modeli AK-308'i sundu.

Asker robot Ignorek’in fuardaki görüntülerini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz: