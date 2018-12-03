Rus Soyuz Roketi, İki Aylık Aradan Sonra Tekrar Fırlatıldı

NASA ve Roscosmos için oldukça kritik olan bir fırlatma, başarıyla gerçekleştirildi. Astronotlar, hedeflerine sorunsuz şekilde vardılar.

İki ay önce Soyuz roketinin yaşadığı dramatik kazadan sonra, Rus uzay aracı bugün saat 14.31'de Kazakistan'dan tekrar fırlatıldı. NASA astronotu Anne McClain, Kanadalı David Saint-Jacques ve Rus kozmonot Oleg Kononenko, Soyuz MS-11 aracıyla uzay yolculuğuna başladı ve Dünya etrafında 4 tam yörünge yaptıktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Rusya kısmına saat 20:35'te yanaşarak bağlandılar.

Bu, hem Rus uzay ajansı Roscosmos hem de NASA için oldukça kritik bir fırlatma oldu. Her iki ülke için de bir problemin gerçekleşmemesi, yörüngedeki istasyonu herhangi bir tehlikeye sürüklemezken böylece ortaklığa da bir zarar gelmemiş oldu. Şu an uzayda bulunan üç kişilik ekip (Avrupalı Alexander Gerst, NASA astranotu Serena Auñón-Chancellor ve Rus Sergey Prokopyev) ise 19 Aralık'ta Dünya'ya dönecek.

Programın tekrar olması gereken hale dönme çalışmaları da böylece başlamışken; bugün fırlatılan astronotlara mart ayında fırlatılacak olan üç kişilik bir ekip de yardımcı olacak. Böylece uzay istasyonu planlandığı şekilde 6 kişilik bir ekiple normal operasyonlara devam edecekken temizlik işleri ve bilimler araştırmalar mümkün kılınacak.

Bugünkü başarılı fırlatmadan sonra NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, Rus uzay ajansına Twitter'dan teşekkür etti: "Genel Müdür Dmitry Rogozin, NASA ve Roscosmos ekiplerine bu görevi başarıyla gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum."

NASA; SpaceX ve Boeing tarafından geliştirilmekte olan ticari mürettebat uzay aracı tamamlanana kadar, astronotlarını uzaya taşımak için Rusya'ya bağlı kalacak. Bu uzay aracının tamamlanması ise gelecek sene gerçekleşebilir.