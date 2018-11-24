Ruslar tarafından geliştirilen savaş uçakları kategorisindeki SU-57'ler yaptıkları gösteri ile yeteneklerini gösterdi.

Rus hükümetinin askeri alanda ne kadar yatırım yaptığı konusunda zaman zaman farklı teoriler gündeme gelmekte. Açıklananın çok daha fazlası olduğu düşünülen Rus askeri sanayisi hakkında şimdilik düşüneduralım, SU-57 modelli savaş uçaklarının senkronize iniş yaptığı görüntüler bir Rus televizyon kanalı olan Zvezda tarafından yayınlandı.

Yine başka bir askeri tip uçak tarafından kayda alınan görüntülerde, piste iniş yapan 2 adet SU-57 modelli savaş uçağı, fren paraşütleri ile durmayı sağlıyor.

Suhoy Test ve Tasarım Bürosu ile ilk tasarımları üretilen uçaklar, Rusya'nın en gelişmiş çok işlevli avcı uçağı olma özelliğine sahip. SU-57 modelli avcı uçaklarının, hedefin hava savunma sistemlerini, hem karadaki hem havadaki hedefleri imha edebilme yetenekleri henüz yalnızca bildiklerimiz.