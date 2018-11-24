Rus hükümetinin askeri alanda ne kadar yatırım yaptığı konusunda zaman zaman farklı teoriler gündeme gelmekte. Açıklananın çok daha fazlası olduğu düşünülen Rus askeri sanayisi hakkında şimdilik düşüneduralım, SU-57 modelli savaş uçaklarının senkronize iniş yaptığı görüntüler bir Rus televizyon kanalı olan Zvezda tarafından yayınlandı.
Yine başka bir askeri tip uçak tarafından kayda alınan görüntülerde, piste iniş yapan 2 adet SU-57 modelli savaş uçağı, fren paraşütleri ile durmayı sağlıyor.
Suhoy Test ve Tasarım Bürosu ile ilk tasarımları üretilen uçaklar, Rusya'nın en gelişmiş çok işlevli avcı uçağı olma özelliğine sahip. SU-57 modelli avcı uçaklarının, hedefin hava savunma sistemlerini, hem karadaki hem havadaki hedefleri imha edebilme yetenekleri henüz yalnızca bildiklerimiz.