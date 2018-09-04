Roscosmos'a Göre Hava Sızıntısı, Sabotaj Girişimi

Geçtiğimiz günlerde NASA'nın yaptığı açıklamayla duyurduğu hava sızıntısı ile ilgili Rusya'dan oldukça enteresan iddialar geldi.

NASA, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla; astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyan modüllerden birinde hava sızıntısı gerçekleştiğini söylemiş ancak sorunun çözüldüğünü ve herhangi bir problem ya da hasar olmadığını belirtmişti. Haziran ayının başında ISS personelini istasyona taşıyan Soyuz MS-09 adlı modülde gerçekleşen sızıntının sebebi ise modülün 'büyük ihtimalle bir gök cismi' sebebiyle hasar almasına bağlanmıştı.

Ancak Rusya'dan gelen bir açıklamaya göre bu sızıntıya sebep olan hasar 'insan eliyle' yapılmış. Rus Uzay Ajansı Roscosmos'un CEO'su Dmitry Rogozin, sızıntının “teknolojik bir hatadan” kaynaklandığını söyledi. Açıklamaya göre, sızıntı; üretim sürecinde oluşan bir matkap deliğinden kaynaklanıyor ve deliği tıkamak için kullanılan malzeme aniden yerinden çıkmış durumda.

Roscosmos yetkilileri, bu deliğin bilinçli mi yoksa bir hata sonucu bilinçsiz bir şekilde mi ortaya çıktığından emin değiller ve sabotaj ihtimali için de gerekli incelemeleri başlattıklarını söylüyorlar. Basın toplantısında konuşan Rogozin, bütün ihtimalleri değerlendirdiklerini ancak göktaşı ihtimalini artık elediklerini belirtti. Bu durumun gerekçesi olarak ise modülün içeriden hasar almış olması gösterildi.

Yaşanan sızıntının sebebi henüz anlaşılmış değil ancak Roscosmos, bu durumun üretici firmalar ile birlikte inceleneceğini ve sebebinin ortaya çıkarılması için her şeyin yapılacağını belirtti.