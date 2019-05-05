Rus Uzay Şirketi, Ticari Uzay Uçuşları İçin Testlere Başladı

Rus uzay şirketi Kosmokurs, Rusya'nın ilk yörünge altı ticari uçuşunu gerçekleştireceklerini belirttikleri sistemlerinin birkaç yıl içinde uçuşa hazır olacağını belirttiler.

Sputnik'in haberine göre şu an yörünge altı uçuşlar gerçekleştiren Rus firması Kosmokurs, roket ve uzay teknolojisini geliştirmeye başladı.

Devlet şirketi Rosmocos'tan uzay projelerini yürütebilmek için lisans alan şirket, tüm hazırlıklar tamamlandığında turistlere altı kişilik gruplar halinde 15 dakikalık bir uçuş sunacak. Turistler sıfır yerçekiminde beş ile altı dakika boyunca kalacaklar. Ve ayrıca bu sırada kabinde serbestçe hareket edebilme şansına sahip olacaklar.

Kosmokurs'un belirttiğine göre Rusya'nın ilk yeniden kullanılabilir yörünge altı ticari sisteminde bir uzay uçuşu için biletler 200.000 ile 250.000 dolar arasında olacak.

Mart ayında şirket tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın Nizhny Novgorod bölgesinde yapımı süren uzay merkezinin inşasının 2023 yılında tamamlanacağı belirtildi.