Android Robot' Olarak Tanıtılan Boris'in İçinden İnsan Çıktı

Russia-24 isimli kanalda, 'en yeni nesil Android robotlardan biri' olarak tanıtılan Boris'in, robot kostümü giymiş bir insan olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde bir gençlik forumunda izleyicilerin karşısına çıkan 'robot' Boris, son günlerde Rusya'nın gündemine oturdu. Programın sunucusu, yapılan röportajda Robot Boris'i öve öve bitiremese de Boris'in hareketlerinin olağandan çok daha esnek ve yumuşak olabilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Konunun iyiden iyiye gündeme taşınmasının ardından TJournal adlı internet sitesi, adeta bir manifesto yayınlayarak iki farklı soru üzerinde Boris'in durumunu sorgulamaya başladı:

Boris'in dış sensörleri nerede?

Neden bu robot dans ederken bu kadar fazla 'gereksiz hareketlerde' bulunuyor?

Bir süre sonra yapılan araştırmalar neticesinde işin aslı ortaya çıktı. 'Robot' Boris'in arkadan çekilen fotoğrafında bir insanın boynu görüntülendi. Yaklaşık 3.800 dolar değerinde, hafif ve vücut hatlarını gizleyen bir kıyafet giydirilen bir oyuncuyla adeta bir tiyatro sergilenmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kurduğu haber ajansı MBKh Media'nın yayınladığı fotoğraf (yukarıda) ile işin aslı ortaya çıktı. Russia-24 televizyonu dün gece robotla ilgili bir video yayınlasa da daha sonra videoyu geri çekti.