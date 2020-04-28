Geçtiğimiz sene nisan ayında vizyona giren ve dünyanın en çok izlenen filmi olan Avengers: Endgame’in üstünden tam bir sene geçti. Filmin yönetmenleri Russo Kardeşler de filmden bazı kamera arkası sahneler paylaştı.

Marvel Sinematik Evreni’nin en önemli filmlerinden bir tanesi olan Avengers: Endgame, geçtiğimiz sene bazı ülkelerde 24 Nisan’da, ülkemizdeyse 25 Nisan’da vizyona girmişti. Filmin vizyona girmesinin üstünden 1 sene geçti ve filmin yönetmenleri Russo Kardeşler (Joe ve Anthony Russo), filmden bazı kamera arkası görüntüleri paylaştı.

Russo Kardeşler, geçtiğimiz günlerde sanal ortamda hayranlarla birlikte filmi tekrar izlemişlerdi. İkili, ayrıca Instagram’da Tony Stark rolüne dünyanın en çok izlenen filmi unvanını kazanan Endgame ile birlikte noktayı koyan Robert Downey Jr. ile de canlı yayın yapmışlardı.

Avengers: Endgame kamera arkası görüntüleri:

"Downey’in “I’m Iron Man” sahnesini çektikten sonra setteki son günü. Bir efsanenin tanımı. Bu adamı 3.000 kez seviyoruz."

Russo Kardeşler, resmi Twitter hesaplarından Robert Downey Jr.’ın Tony Stark’ı, Chris Evans’ın ise Captain America’yı son kez canlandırdığı anları paylaştı. Yönetmenler, ayrıca Thor’un depresyona girdiği sahnelerden bazılarının kesildiğini ifade etti. Kesilen sahneyiyse şöyle anlattılar: “Ne kadar depresyonda olduğunu göstermek için Thor’un New Asgard’da bir balkonda işediği sahne vardı. Hâlihazırda bayağı depresif olduğunu fark ettik.”

"Bu, Chris Evans’ın Captain America’yı oynadığı son günden. Sizi çok seviyor ve saygı duyuyoruz. Ne harika bir çalışmaydı"

En zorlanılan çekimlerden bir tanesinin de Hulk’ın (Mark Ruffalo), Ancient One’dan (Tilda Swinton) zaman yolculuğunun kurallarını öğrendiği an olduğunu söyleyen Russo Kardeşler, zorlanılmasının sebebinin zaman yolculuğunun anlatımından kaynaklandığını ifade ettiler. Russo Kardeşler’in paylaştığı diğer kamera arkası sahneleri de aşağıdan izleyebilirsiniz.

"Brie Larson’ın Captain Marvel olarak ilk günü. Ekiple selamlaştığı ilk günün videosu."

"Gördünüz mü, o kadar da yaşlı değil."

"Müthiş yetenekli ekibimiz Tokyo’daki ATL Downtown’daki bir sokağı Oner için hazırlıyorlar."

"New York’ta Tony, Kaptan ve Ant Man’in aralarındaki sahne."

"Durham’daki katedralde Asgard sahnesinin çekimlerine hazırlanıyoruz. Koronun provalarını bitirmesini bekledik."