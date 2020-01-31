Türkiye’ye Yaklaşıyor: Rusya’da 2 Corona Virüsü Vakası

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından dünya genelinde hızla yayılan Corona virüsü salgınına dair yeni haber bu kez Rusya’dan geldi. Ülkenin çeşitli bölgelerinden bildirilen 2 vaka haberi, yetkililer tarafından doğrulandı.

Rusya’da ilk kez Corona virüsü tespit edildi. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı basın açıklamasında Corona virüsü vakalarının Rusya'da, Sibirya’nın güneyinde bulunan Zabaikalsky bölgesinde ve Tyumen bölgesinde doğrulandığını açıkladı.

Golikova, bunun yanı sıra hastaların müşahede altına alındığını bildirdi. Açıklamalara göre iki hastanın Çin uyruklu olduğu biliniyor. Rusya'nın doğruladığı vakalar, virüsün giderek daha fazla bölgeye yayıldığını gösteriyor.

Rusya, Çin'e yönelik vizelere sınırlama getirdi:

Corona virüsünün bulaştığı iki hastanın durumunun klinik belirtiler veya yüksek ateş olmadan şu an için stabil olduğu, Rospotrebnadzor tarafından teyit edildi. Salgına ilişkin çeşitli önlemler ve yeni kararlar aldıklarını söyleyen Golikova, “Çin’in Hubei bölgesindeki Rus vatandaşlarını derhal tahliye edeceğiz. Ayrıca Moğolistan sınırımızdaki giriş çıkışları da sınırlayacağız” dedi.

Alınan ön bilgilere göre Wuhan'da 300, Hubei eyaletinin diğer bölgelerinde ise 341 Rusya vatandaşı yaşıyor. Rusya vatandaşlarının ne şekilde tahliye edileceği henüz bilinmiyor. Golikova, Çin vatandaşlarına yönelik çalışma vizesi vermeyi de durdurma kararı aldıklarını açıkladı. Hatırlayanlar olacaktır; Rusya, daha önce de Çin’le olan sınırını kapatma kararı almıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, sınırları kapatma tavsiyesinde bulunmadı:

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmeier, diğer devletlerin Çin ile resmi sınırlarını kapatmaları durumunda insanların denetlenmeden ve yasa dışı yollardan Çin’e girip çıkacağı ve bu sayede sağlık kontrolü yapılmadan gerçekleşen bu geçişler yüzünden virüsün önlenemez bir biçimde daha hızlı yayılacağı konusunda uyarı yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Corona virüsü için uluslararası acil durum ilan ettiğini de hatırlatan Lindmeister, devletlerin egemenlik hakları gereğince vatandaşlarını virüsten korumaya yönelik tedbirler alması gerektiğini sözlerine ekledi. Dünya genelinde büyük yankı uyandıran virüsün son durumunun ne olacağı ve alınacak yeni tedbirler endişeyle bekleniyor.