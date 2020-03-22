Rusya, 34 OneWeb Uydusunu Yörüngeye Fırlattı

İnterneti dünyanın her noktasından ulaşılabilir hâle getirme çalışmalarıyla öne çıkan OneWeb'in uzaya uydu takımlarını yerleştirme projesi yavaş yavaş gerçek oluyor. Fırlatılan yeni uydularla beraber OneWeb, uzaydan internet sağlama hedefine her geçen gün daha da yaklaşıyor.

İnternetin yer altından geçen kablolarla baz istasyonlarına ve evlerimize ulaştığı günümüzde bu kablolarda yaşanan herhangi bir aksaklıkta internet erişimimizde sorun yaşayabiliyoruz. Yer altı kablolarının konumlandırılmadığı ıssız noktalarda ise ne yazık ki internete giriş yapamıyoruz.

Peki yer altı kablolarını inşa etmeden, dünyamızın; çöller, dağlık alanlar ve Antarktika kıtası gibi ıssız noktalarında internete rahat bir şekilde nasıl erişim sağlayabiliriz? Teknoloji sektörü devlerinin bu soruya bulduğu cevap ise tam tepemizde yer alan boşluğa yüzlerce uydu göndermek.

Rusya, 34 OneWeb uydusunu yörüngeye gönderdi.

Rusya'nın uzay ajansı olan Devlet Uzay Etkinlikleri Kurumu Roscosmos'un alt kurumu olan Glavcosmos, uzayı uydularla donatıp dünyanın her noktasından internete erişimi mümkün kılmayı amaçlayan OneWeb'in 34 uydusunu başarıyla yörüngeye fırlattı.

Adı meşhur Soyuz roketinin 21. yüzyıla uyarlanmış modern versiyonu olan Soyuz-2.1b ile fırlatılan uydular için Glavkosmos, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda: "@Arianespace ile @glavkosmosJSC sözleşmesi altında @OneWeb uydularının fırlatılışı başarılı oldu: 34 @ OneWebSatellit1 üst aşamadan 9 partide ayrıldı ve tüm uzay araçları yörüngelerine yerleştirildi" açıklamalarında bulundu.

Kazakistan'ın güneyinde bulunan Baikonur fırlatma merkezinden yörüngeye gönderilen 34 adet OneWeb uydusu ile OneWeb'in uzayda bulunan toplam uydu sayısı 74'e yükseldi. 650 uydu ile tam faaliyete geçecek olan OneWeb'in önümüzdeki zamanlarda yeni uyduları da gruplar hâlinde uzaya göndermesi beklenirken, bütün uydularını ise 2021'in son çeyreğine kadar fırlatmış olacağı söyleniyor.