Dün gece Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukrayna krizine dair yaptığı açıklamaların ardından ortada ‘ABD’nin Huawei’e uyguladığı politikanın benzerinin Rusya’ya uygulanabileceği’ söylentileri dolaşmaya başladı.

Dün gece saatlerinde Rusya Başkanı Vladimir Putin’in açıklamaları ile tüm dünya sallandı ve Üçüncü Dünya Savaşı sinyalleri verildi. Rusya liderinin Ukrayna krizine dair açıklamalarının ardından NATO, Avrupa Birliği, ABD ve İngiltere, Rusya’yı kınadıklarını açıklamışlardı.

Rusya’nın dün gece açıklanan politikayı sürdürmesi durumunda ABD, Huawei’ye uyguladığı sürecin bir benzerini de Rusya’ya uygulayabilir. Bu politika kapsamında ABD, Huawei cihazların güvenlik ihlalleri sebebiyle ABD’de ticaretini yapılmasını yasaklamıştı ve geçtiğimiz yılların çok konuşulan bir konusu olmuştu.

Eğer ambargo uygulanırsa Rusya, ABD menşeili teknolojileri tedarik edemeyecek ve kullanamayacak

(Silikon Vadisi'ndeki şirketlerin bir haritası)

ABD’nin bu politikasının ismine Foreign Direct Product Rule (Doğrudan Yabancı Ürün Kuralı) deniyor. Kapsamına bağlı olarak bu kural, Rusya’nın ABD menşeili teknolojileri tedarik etme veya kullanma olanağını kısıtlayabiliyor. Bildiğiniz gibi bu politika Huawei’e uygulandığı zaman şirketin pazar payı dibi boylamıştı.

Peki bu kurallar uygulanırsa Rusya’da neler yaşanır? Ambargonun hemen ardından App Store desteği ve temel protokoller kesileceğinden iPhone ve Android cihazlar daha az işlevsel hale gelir. Apple ve Google, Rusya'daki cihazlarına güncelleme göndermeyi durdurmak zorunda kalır. Rusya'da geliştirilen uygulamaların ABD uygulama pazarlarına güncelleme göndermesi engellenir. Telefon ağları ve veri merkezlerinin Amerikan yazılım veya donanımını kullanmaları da yasaklanır.

Başka bir deyişle Rusya'nın ABD'ye bağlı herhangi bir teknolojiyi akla gelebilecek herhangi bir şekilde kullanma olanağı kısıtlanacak. Tabii ki Rusya doğal kaynaklar ve kendi içerisindeki ekonomisi açısından kolay kolay darbe almayacak bir ülke, ancak bu tarz teknoloji ambargoları ile özellikle halkın nasıl başa çıkabileceği bir merak konusu.