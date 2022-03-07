ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanabileceğini söyledi. Bu açıklama, brent petrol fiyatını uçurdu. Haliyle akaryakıtta yeni bir zam beklentisi oluştu. Peki bundan sonra ne olacak? Rusya'ya ambargo gelirse dünyayı ve bizleri neler bekliyor?

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken dünyanın dört bir yanındaki diğer ülkeler de bu savaştan etkilenmeye devam ediyor. Rusya'nın özellikle de petrol zengini bir ülke olması ve diğer ülkelerin Rusya'ya sırt çevirmesi, brent petrol fiyatlarını etkiledi. Yaşanan son gelişmeler, akaryakıt sektörünü mahvetmeye devam edecek gibi görünüyor.

Son dönemlerde sizlerle paylaştığımız haberlerde sık sık akaryakıta zam geldiğinden bahsediyoruz. Hatta artık hemen her gün akaryakıta zam geliyor. İşte bunun esas nedeni brent petrol fiyatının tarihi seviyeleri görüyor oluşuydu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından yapılan son bir açıklamada ise Rusya'dan petrol ithalatının durdurulabileceği belirtildi. İşte bu açıklama, brent petrolün fiyatını yeniden uçuşa geçirdi. Bundan sonra neler yaşanabilir? Gelin hep birlikte bakalım.

ABD'den gelen açıklamayla brent petrol fiyatı 139 dolara ulaştı

Brent petrol ABD Dışişleri Bakanı Blinken konuşana kadar 120 dolar seviyelerinden işlem görüyordu. Açıklamalarla aniden sıçrama yapan fiyatlar, anlık olarak 139 dolara kadar yükseldi. Sonrasında yeniden gerileyen brent petrol fiyatı, an itibarıyla 130 dolar seviyelerine inmiş durumda. Ancak buna rağmen haftanın ilk gününde yüzde 10 civarında bir yükseliş kaydedilmiş durumda. "Rusya’nın ülkelerimize petrol satışını yasaklamayı Avrupalı ortaklarımızla aktif bir şekilde tartışıyoruz." diyen Blinken'in sözlerinin küresel çaptaki etkisi pek de olumlu olmadı...

Brent petrol fiyatı yükselmeye devam ederse ne olur?

ABD'nin yaptığı açıklama, uzmanları tedirgin etti. Bazı kesimler, brent petrol fiyatının tarihin en yüksek seviyesi olan 147,5 doların üzerine çıkacağını düşünüyorlar. Bank of America'nın üst düzey analistlerinden Ethan Harris, Rusya'dan 5 milyon varil ham petrol ithal edildiğini, bunun ortadan kalkması durumunda ortaya çıkan açığın brent petrol fiyatını 200 doların bile üzerine çıkarabileceğini ifade ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün araçlarda kullandığımız akaryakıtın litre fiyatının esas belirleyicisi. Yani Ethan Harris'in açıklamasını şöyle detaylandırabiliriz: Brent petrolün fiyatı artmaya devam ederse, benzin ve motorin fiyatı da artar. Hatta bugünkü fiyatlar, son dönemlerin en ucuz fiyatı bile olabilir... Bu da bir zincirin halkası. Akaryakıt fiyatı arttıkça hem üreticinin hem de nakliyecinin maliyeti artar. Ayağınıza giydiğiniz çoraptan ekmeğe kadar her şeyin fiyatı da buna bağlı yükselir. Yani enflasyon oluşur. Peki ne yapılmalı? İşte bu sorunun cevabı tam olarak yok. Türkiye petrol noktasında dışa bağımlı. Bu nedenle Türkiye'nin ülke olarak alacağı önlemler, petrol fiyatlarına bağlı olarak gelecek zamların önüne geçmekte yetersiz kalabilir.