Rusya, Amerika'nın Ay'a Gidip Gitmediğini Doğrulayacak

Rusya Uzay Ajansı Roscosmos, Rusya'nın, Amerika'nın Ay'a gidip gitmediğini doğrulayacağını açıkladı.

Rusya'nın Ay görevi projesinin, Amerika'nın Ay'a gidip gitmediğini doğrulayacağını açıklayan Rusya Uzay Ajansı Roscosmos, açıklamalarda bulundu. Roscosmos Direktörü Dmitry Rogozin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Rusya'nın Ay görevi projesinin Amerika'nın Ay'a gerçekten gidip gitmediğini doğrulayacağını söyledi.

Amerika'nın Ay'a gitme fikri, aslında o dönem Sovyetler Birliği ile girdiği yarıştan kaynaklanıyor. Sovyetler Birliği'nin uzaya ilk araç gönderen devlet olması, Amerika'yı bir hayli rahatsız etti. İlk olarak 50 yıl önce NASA tarafından gerçekleştirilen Ay görevi hakkında çok sayıda iddia ortaya atıldı. Dönemin ABD Başkanı Kennedy, Neil Armstrong'un Ay'a ayak bastığını açıklamasının ardından çok çeşitli söylentiler ortaya çıktı. Peki neden?

Bu duruma kuşkuyla bakan Yazar Bill Kaysing gibi birçok araştırmacı, Güneş'ten ve diğer yıldızlardan saçılan zararlı ışınları koruma görevi üstlenen Van Allen Kuşağı'ndan astronotların geçemeyeceğini iddia ediyor. Ay üzerinde dalgalanmış bir biçimde fotoğraflanan ABD bayrağı da kuşkuları artırdı çünkü Ay'da herhangi bir atmosfer olmadığı için hava olayı meydana gelme şansı yoktu. Neil Armstrong'un ayak izinin çok derin olması ve onu Ay'a götüren aracın iz bırakmaması da kuşkuları artıran başka bir detaydı.

Amerika'nın Ay görevi ile ilgili birçok iddia ortaya atılsa da, Rusya'nın Ay görevi projesi bu konuya bir açıklık getirmekte kararlı. Peki Amerika gerçekten Ay'a gitti mi? Bakalım önümüzdeki süreçte ne gibi gelişmeler yaşanacak?