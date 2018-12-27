Rusya'nın geliştirdiği yeni güdümlü füze sistemi, oldukça gizli tutuluyor.

Dünyadaki en güçlü 2. orduya sahip olan Rusya, yepyeni teknolojilerle donatılmış bir güdümlü füze üzerinde çalışıyor. Rosteh'in (Rus Teknolojileri'nin) Konvansiyonel Silahlanma, Mühimmat ve Özel Kimya Kümelenmesi Rostec Devlet Şirketi Endüstri Direktörü Sergey Abramov, şirketin bünyesinde "Bulat" isimli yeni bir güdümlü füze sistemi üzerinde çalışıldığını söyledi.

Bulat isimli bir güdümlü füze sisteminin geliştirildiğini ancak bu tür bilgilerin gizli tutulduğunu ve bu doğrultuda başka bilgi aktaramayacağını ifade eden Mühimmat ve Özel Kimya Deprartmanı Direktörü Abramov, Bulat güdümlü füze sistemiyle ilgili başka bir açıklamada bulunmadı.

Söz konusu güdümlü füze sistemlerinin gelecekteki zırhlı araçlarda kullanılması bekleniyor. Aynı zamanda Army-2017 Uluslararası Askeri Teknik Forum'unda; 57mm LSH-57 otomatik top, yarı otomatik lazer güdümlü tanksavar füzesi 9M133 Kornet ve Bulat güdümlü füze sistemleriyle donatılmış Epoch savaş modülü gösterilmişti.