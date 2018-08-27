Rusya'da eşine az rastlanabilecek bir olay gerçekleşti. 202 kişilik yolcu uçağının motoru, yolcuların şaşkın bakışları arasında birden alev almaya başlarken videoyu çeken yolcu gülmeye başladı.

Çarşamba sabahı, Rusya'nın Ufa kentinden Sochi'ye hareket eden 808 sefer sayılı yolcu uçağı, kalkışından kısa bir süre sonra alev almaya başladı. Uçağın sol kanadından yayılmaya başlayan alevler saniyeler sonra gittikçe devasa bir hal aldı.

202 yolcusuyla birlikte seyir halindeki Red Wings uçağının kaptan pilotu, uçağın rotasını hemen Ufa Havaalanına geri çevirdi. Dilerseniz o anların videosunu beraber izleyelim:

Kazada hiçbir ölen ya da yaralanan olmaması ne kadar sevindiriciyse, videonun 9. saniyesinde olaya kahkahalarla gülen yolcu da bir o kadar enteresan. Videoda neredeyse kimsenin panik halinde olmaması da farklı bir detay. Yetkililer şu sıralar, motorda yaşanan bu yangının neden kaynakladığını tespit etmeye çalışıyorlar.