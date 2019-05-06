Rusya'da Yaşanan Uçak Kazasında Bir Yolcu O Anları Kaydetti

Rusya'da yaşanan uçak kazasına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. 41 kişinin yaşamını yitirdiği olay anında uçak içerisinde bulunan bir yolcu, yaşanan dehşet anlarını kaydetti.

Moskova'dan kalkan SSJ-100 tipi yolcu uçağı, kısa bir süre sonra geri dönmek istemiş ve acil iniş sırasında uçakta yangın çıkmıştı. Yaşanan olayda 41 kişi yaşamını kaybederken, 37 kişinin de kurtarıldığı duyurulmuştu. Yaşanan bu facianın nedenleri araştırılırken, yeni bir görüntü de ortaya çıktı. Uçağın içerisinde bulunan yolculardan bir tanesi, uçak alevler içerisindeyken yaşanan dehşeti gözler önüne seren bir video kaydetti. Videoda yolcuların paniği ve yaşanan anların dehşeti açıkça görülebiliyor. İşte uçağın içerisinden çekilen o görüntüler:

Yaşanan bu dehşet anları havalimanında bulunan terminal binalarından da görüntülendi.

18.02'de Moskova'da bulunan Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağının ekibi, kalkıştan kısa bir süre yaşanan teknik bir arızayı kuleye bildirdiği, ardından da havalimanına geri döndüğü, 18.32 sularında uçağın inmesiyle birlikte alevler içerisinde kaldığı belirtildi. Yaşanan bu olayda uçağın içerisinde 5 mürettebat ekibi ve 73 yolcu bulunuyordu. Teknik arızanın neden kaynaklandığı ve 41 kişinin ölümüne neden olan bu yangının sebebi, yapılacak olan kara kutu incelemelerinin ardından ortaya çıkacak.