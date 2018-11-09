Rusya'da Askerlerin Selfie Paylaşması Yasaklanacak

Komşumuz Rusya’da askerlerin, görev yeri, türü gibi bilgileri ve selfie gibi paylaşımları güvenlik gerekçesiyle yasaklanacağı konuşuluyor.

Moskovskiy Komsomolets gazetesinde yer alan habere göre, Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Duma, askerlerin askerlik bilgilerini içeren sosyal medya paylaşımlarının yasaklanmasını yapılan ilk oturumda kabul etti.

Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Nikolay Pankov, bu girişimin Suriye’deki Rus askerler de dahil olmak üzere Rusya ordusu görevlilerinin incelenmesi sonucu başlatıldığını söyledi.

Pankov'a göre, inceleme sonucunda Rus askerlerinin başka ülkelerin istihbarat servisleri ile terör ve radikal örgütlerin ilgi odağında olduğu tespit edildi. Bu nedenle de askerlere paylaşım yasağı getirilmesi teklif edildi.

Askeri teçhizatların önünde arkadaşlarla çekilen fotoğrafların sıklıkla paylaşıldığı ve tasarı gereği görev yapılan bölge hakkında bilgi verilmesinin yasaklanabileceği de kaydedildi.