Bir Küvet Dolusu Bozuk Para ile iPhone Xs Satın Aldılar

Rusya'da Apple Store'a giden bir grup genç, bir küvet dolusu bozuk parayı mağaza çalışanlarının önüne koyarak iPhone Xs satın aldılar.

Cebinizde ‘yeteri’ kadar paranız varsa pek çok iyi akıllı telefon alabilirsiniz. Fakat iPhone’lar, diğer iyi telefonlardan farklı olarak bir prestij ve statü göstergesi olarak kabul edilir. Bu nedenle çoğu kişinin bir iPhone satın aldığı anki hissiyatı yalnızca iyi bir telefona sahip olmak değil, prestijli bir ürüne sahip olmaktır.

İnsanların sosyal medyaya girmek ve diğer insanlarla iletişim kurmak için kullandıkları cihazı, arkasında bulunan logosu nedeni ile statü göstergesi olarak görmesi, ‘birileri’ için mizah malzemesi olmaktan başka bir şey değildir. Bu nedenle Rusya’da bir grup genç, iPhone Xs alırken mağaza çalışanlarını bir hayli trolledi.

Rusya’da Apple Store’da giren bir grup genç, bir iPhone Xs satın almak istediklerini dile getirdiler ve yanlarında getirdikleri 100.000 rubleyi gösterdiler. Sorun şu ki; 1400 dolara denk gelen bu rubleler, bozuk paralar halinde bir küvetle gelmişti. Telefonu almak için bir kişi yerine bir grup gelmelerinin nedeni de bir küvet dolusu bozuk parayı anca böyle taşıyabilmeleri.

Elbette ki Apple’ın parayı kabul etmeme şansı bulunmuyor. Tüketici ödemeyi nasıl yaparsa yapsın mağazanın bunu kabul etmesi gerekiyor. Sonuç olarak iPhone Xs’i satın alan kişi, hiç ‘havalı’ olmayan bir küvet dolusu bozuk para karşılığında ciddi bir ‘statü göstergesi’ olan iPhone Xs 256GB satın almış oldu.