Hayat her yeni gün 'Bunu da mı görecektik?' tadında bir haber çıkarıyor karşımıza. Rusya'da vefat eden bir gencin ailesi, çocuklarına iPhone şeklinde bir mezar taşı yaptırdı.

Rusya'nın Ufa şehrinde hayatını kaybeden 28 yaşındaki Rita Raisovna isimli gencin ailesi, kızlarının iPhone'unu çok sevdiği gerekçesiyle mezar taşını iPhone 6 şeklinde yaptırdı. Telefonun üzerindeki hemen hemen hiçbir detay da unutulmadı.

Ekrana kızlarının adını, fotoğrafını, doğum ve ölüm tarihlerini kazıyan aile, telefondaki ince ayrıntıları dahi unutmadı. Arkada Apple logosu, ses açma ve kapama butonlarının yanı sıra, telefona bir kamera dahi yerleştirildi.

Tamamı siyah granitten üretilen mezar taşının maliyeti hakkında aile herhangi bir açıklama yapmadı. Buna karşın mezar taşının maliyetinin 1.800 dolar civarında olduğu belirtiliyor. İşin ilginci bu vaka, Rusya'da yaşanan ikinci iPhone mezar taşı vakası. Daha önce de Novosibirsk şehrinde ölen birinin mezarı iPhone 4 şeklinde tasarlanmıştı. O videoya da hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz: