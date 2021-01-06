Rusya'da Rus Aşısı Yapılanların Sayısı 1 Milyonu Aştı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, ülkenin kendi geliştirdiği aşı olan Sputnik V'nin uygulanma rakamları hakkında bilgi verdi. Aşılanan kişi sayısı 1 milyonu aşarken her gün 100 bin doz aşı daha kullanıma sunuluyor.

Koronavirüs pandemisiyle başa çıkmak için hemen herkes etkili bir aşı ve tedavi bekliyor. Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülke de aşı geliştirmek için kolları sıvamış vaziyette. Yeni aşı bulan ülkelerden biri ise Rusya.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Sputnik V adı verilen aşının da finansörü konumunda bulunuyor. Fon tarafından aşının Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda, ülke genelinde aşılanma sayıları hakkında bilgiler verildi.

Yapılan aşı sayısı 1 milyonu geçti

RDIF'in gönderisi, daha önce aşının 1 milyondan fazla kişiye ulaştığını söyleyen Aleksandr Gintsburg'un açıklamalarıyla da örtüşüyor. Gintsburg, Rusya'da aşının geliştiricisi olan Gamaleya Merkezi'nin direktörü olarak görev alıyor.

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde yapılan çalışmalarda geliştirilen ve Sputnik V adı verilen aşı, 11 Ağustos'ta Rusya'da tescil edilmişti. Ülke çapında uygulanan ve 31 bin gönüllünün yer aldığı tescil sonrasında da araştırmalar devam etti.

Toplamda Rusya'da uygulanan aşı sayısı 1 milyonun üzerine çıkarken, her gün 100 bin doz daha aşının kullanıma hazır hale geldiği ifade ediliyor. Rusya'nın güncel nüfusu ise 144 milyonun üzerinde.

Aşının talibi çok

Öte yandan Sputnik V için pek çok farklı ülkeden de talep olduğu bildiriliyor. Şu anda 50'den fazla ülke Rusya'dan aşı almak için başvurusunu gerçekleştirmiş durumda. Siparişlerin toplam hacminin ise 1,2 milyar dozu aştığı ifade ediliyor.

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının dışında, BioNTech ve Pfizer ortaklığının geliştirdiği bir başka aşı ile Çin'in geliştirdiği ve ülkemize de getirilecek olan bir aşı bulunuyor. Bu aşıların devam etmekte olan salgını durdurması planlanıyor. Bizler de böylece eski yaşantımıza geri dönebilmeyi umuyoruz.