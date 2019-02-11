Rusya, Ülke Çapında İnternet Bağlantısını Kesmeyi Planlıyor

Olası bir saldırı durumunda ulusal internet bağlantısını kaybetmemek ve ulusal verileri yurt dışına göndermek istemeyen Rusya, ülkenin global internet ağı ile bağlantısını kesmeyi test edecek.

Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Rusya, tüm ülkede internet bağlantısını kesmeyi planlıyor. Fakat bunun nedeni Rusya’nın Kuzey Kore benzeri izole bir ülke olmayı seçmiş olması değil, Aralık 2018’de Rus Parlamentosu’nda tartışılan bir yasa hakkında geri bildirim toplamak ve gereken değişiklikleri tespit etmek.

Söz konusu yasanın ilk taslağına göre Rus internet sağlayıcıları, dışarıdan gelecek olası bir saldırıda Rus internet alanının (Runet) güvenliğini sağlamak için ülkenin global internet bağlantısını kesmek zorunda kalacaklar. Ayrıca Rus telekom şirketleri, Rus internet trafiğini ülkenin internet denetimini sağlayan Roskomnazor tarafından belirlenen ve yönetilen santrallere yönlendirmek için gerekli teknik araçları kurmak zorundadırlar.

Rus haber ajansı RosBiznesKonsalting (RBK) tarafından geçtiğimiz hafta aktarılan bilgiye göre Rus yetkililer ve büyük internet sağlayıcıları, söz konusu yasa tasarısı hakkında gerekli teknik alt yapının sağlanıp sağlanmadığını görmek ve yasa tasarısında gerçekleştirilmesi gereken değişiklikleri tespit etmek için yeni bir test gerçekleştirecekler ve bu testin bir parçası olarak ülkenin global internet bağlantısını kesmeyi planlıyorlar.

Rusya’nın söz konusu testi ne zaman gerçekleştireceği tam olarak bilinmiyor ancak yetkililerin Dijital Ekonomi Ulusal Programı olarak adlandırılan yasada değişiklik gerçekleştirmek için 1 Nisan’a kadar vakitleri bulunuyor. Bu nedenle testin Mart ayının ortalarına kadar gerçekleştirilmesi muhtemel.