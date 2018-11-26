Rusya'dan Google'a Para Cezası Gelebilir

Teknoloji devi Google, Rus yasalarını ihlalden para cezasına çarptırılabilir.

Rus internetinin koruyucusu, bir diğer deyişle Kremlin'in internet ve medya politikalarının gözlemcisi Roskomnadzor isimli ajans, teknoloji devi Google'a cezai yaptırım uygulamayı planlıyor. Sebep mi? Ajansın iddialarına göre, şirket Rus yasalarınca yasaklanmış olan siteleri arama sonuçlarından çıkarmıyor. Ajansın hazırlamış olduğu detaylı dosyada, Google'ın Rus yasalarını ihlal edecek şekilde hareket ettiğini gösteren belgeler mevcut. Bu belgeler şirketin 700,000 Rus Rublesi yani yaklaşık 10,450 dolar gibi bir cezayla karşı karşıya kalmasına neden olabilir.

Google gibi bir şirket için sözü geçen rakamlar caydırıcılıktan çok uzak olsa da Rusya, yasalarına aykırı hareket eden teknoloji şirketleri için çok daha büyük yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor. Üç farklı kaynaktan Reuters haber ajansına gelen bilgiye göre, Rus yetkililer yakın gelecekte yasaları ihlal eden firmaları, yıllık gelirlerinin %1'ine denk gelecek para cezalarına çarptırmayı planlıyor.

Teknoloji firmaları uzun zamandır ülkede hedef haline gelmiş gözüküyor. Geçmişte Google, başta LinkedIn ve Telegram olmak üzere birçok web sitesi ve uygulamaya yasak getiren düzenlemelere karşın, ülkenin yasalarıyla ters düşmemek adına bazı tavizler vermek zorunda kalmıştı.Geçtiğimiz yıl Google, ülkenin tekelleşme politikalarına yanıt olarak, Rusya'daki kullanıcılarına Yandex'i varsayılan arama motoru yapabilme opsiyonu sundu. Geçen eylül ayında ise, muhalefet partilerinin seçim için vermiş olduğu kampanya reklamlarını, hükümet yetkililerinin bu reklamların seçim yasalarını ihlal ettikleri iddiasıyla, sahibi olduğu Youtube platformundan kaldırdı.