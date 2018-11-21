Roscosmos, Ay'ı Yeniden Keşfetmeye Hazırlanıyor

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Ay'ın keşfi hakkında bilgi vermek için yeni bir program hazırlığında bulunduklarını açıkladı.

Kısaca Roscosmos olarak da bilinen Rusya Federal Uzay Ajansı, Rusya içerisinde Ay'ın keşfi ile alakalı yeni bilgileri ve gelişmelerini aktarmak adına uzay programı hazırladıklarını açıkladı. Roscosmos Bilim ve Teknik Konseyi Başkanı Yuriy Koptev, yaptığı açıklamada "İlk başlarda programın ağır füzeler ile ilgili olması düşünülüyordu ama tüm ekip olarak programı tek bir füze ile sınırlamanın doğru olmayacağı konusunda hemfikir olduk. Bunun özel bir devlet programı olması için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Aynı zamanda yapılan açıklamada Koptev, araştırmaları boyunca karşılaştıkları problemleri ve nasıl çözdüklerini detaylı şekilde açıklayacaklarını söylerken, Rusya olarak 2020 yılında Ay'a gönderilmesi planlanan istasyonlarının görevlerinden de bahsedeceklerini açıkladı.

Bunların yanında Roscosmos genel başkanı Dimitriy Rogozin, Rusya olarak Ay üzerinde kalıcı bir sistem ile üs kurma planlarının hala aynı hızda devam edip güncel olduğunu da ekledi. Kasım ayının başlarında açıklamalarda bulunan Rogozin, bu programın önümüzdeki iki ya da üç hafta içerisinde yayınlanacağını belirtti.