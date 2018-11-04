Glonass-M Navigasyon Uydusu Yörüngüye Yerleştirildi

Rusya savunma bakanlığı son yaptığı açıklamada Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk uzay üssünde yapılan fırlatma işlemi sonrasında orta kapasiteli taşıyıcı Soyuz-2.1b roketinin Glonass-M navigasyon uydusunu yörüngeye başarıyla yerleştirdiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada dün gece saatlerinde fırlatılan Soyuz-2.1b roketinin üçüncü aşamasından başarıyla ayrıldığı aktarıldı. Roketin Fregat üst aşaması, Glonass-M navigasyon uydusunu yörüngedeki hesaplanan noktaya doğru şekilde yerleştirdi.

Kontrolü Titov Ana Test ve Uzay Sistemleri Kontrol Merkezi tarafından gerçekleştirilen Glonass-M uydusu, yerleştirildikten sonra Fregat üst aşama roketinin yörüngeden çıkarılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Soyuz-MS roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na fırlatılan Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve Nick Hague, roketteki bir arıza sonucu paraşütle atlamak zorunda kalmıştı. Arızanın sebebi ise bir sensörün Baykonur Üssü’ndeki montaj çalışmaları sırasında bozulması olarak aktarılmıştı.