Rusya, İHA'lardan Korunmak İçin Yeni Bir Teknoloji Geliştirdi

Rus Podolsk Elektromekanik Fabrikası, alçak irtifalarda uçan insansız hava araçlarına karşı savunma yöntemi geliştirebilmek için, insansız bir savaş modulü geliştirdi.

Son yıllarda insansız hava araçlarının iyice artması ve keşif görevlerinin yanı sıra aktif olarak savaş alanlarında da kullanılır hale gelmeleri, aynı zamanda savunma endişesini de doğurdu. Ülkelerin, gelecekte çok daha aktif ve yoğun bir kullanımla İHA'lara yöneleceği tahmin edilirken, bu tehdide karşı da önlem almak zaruri hale geliyor.

Rusya'da bir savunma ve teknoloji firması, konu üzerine yaptıkları çalışmaları tamamladı. Ürettikleri SAMUM adı verilen modülün, İHA'ların oluşturduğu tehditlere karşı savunma gücü getireceğini açıklayan firma, cihazın sadece İHA'ları değil alçak irtifadan uçan her türlü hava aracını tespit edip, füze sistemi ile imha etme kabiliyeti bulunduğunu açıkladı.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, ülkelerden ve savunma sanayiinden gelecek taleplere doğrultusunda seri üretime hızla geçilebilecek. Bu senaryoda da 2-3 sene içerisinde, insansız savunma modülü aktif olarak kullanılmaya başlanabilecek.