Rusya: İkinci Koronavirüs Aşısı EpiVacCorona %100 Koruyor

Rusya, ikinci yerli koronavirüs aşısını ürettiklerini açıkladı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamalarda, EpiVacCorona isimli aşının koruyuculuk oranının yüzde 100 olduğu ifade edildi. Yeni aşı, en kısa sürede uygulanmaya başlayacak.

Bugüne dek 2 milyondan fazla kişinin hayatına mal olan koronavirüs salgınının önlenmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aylar önce duyurduğu koronavirüs aşısı "Sputnik V" ile kimse tarafından ciddiye alınmayan Rusya'da ikinci koronavirüs aşısının geliştirildiği duyuruldu. "EpiVacCorona" olarak isimlendirilen bu aşıyla ilgili klinik çalışmalarını tamamlayan uzmanlar, aşının koruyuculuk oranının yüzde 100 olduğunu açıkladılar.

EpiVacCorona ile ilgili geniş çaplı çalışmalar, Kasım 2020'de başlamıştı. An itibarıyla çalışmaları tamamlanan aşıyla ilgili açıklamalar, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu tarafından yapıldı. Yapılan açıklamalarla birlikte Rusya, ikinci yerli aşısına da kavuşmuş oldu. Uzmanlar, EpiVacCorona'nın kullanımına kısa bir süre içerisinde başlanabileceğini söylüyorlar.

Türkiye'deki aşılama süreci de tüm hızıyla devam ediyor

Rusya'dan sevindirici haber gelmişken, Türkiye'deki aşılama sürecinde de hiçbir sorun yaşanmadığını ifade etmek gerekiyor. Sinovac isimli şirket tarafından üretilen "CoronaVac" aşısının Türkiye'deki uygulamaları devam ediyor. Sağlık Bakanlığı kaynaklarında yer alan son verilere göre 905 bin 778 vatandaşımız aşı olmuş durumda. Bu da hali hazırda Türkiye'ye getirilen koronavirüs aşılarının 3'te birinin bittiği anlamına geliyor. Ayrıca istatistikler, Türkiye'nin aşılama konusunda çok iyi seviyede olduğunu gözler önüne seriyor.

"Yerli aşıda son viraja girdik"

Aşılama süreci tüm dünyada devam ederken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, devam etmekte olan yerli aşı çalışmalarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Varank, yaptığı açıklamalarda yerli aşıda son viraja girildiğini açıkladı. Bakan, yerli aşı için net bir tarih vermedi ancak bilim insanları, yerli aşı ya da aşıların ilkbaharda hazır olabileceğini vurguluyorlar.