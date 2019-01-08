Rusya, En Büyük Uzay Radyo Telekobunu Ay'a Gönderiyor

Gittikçe hızlanan uzay yarışı, bir yandan da gök biliminin de hızlanmasını sağlıyor. Rusya, 2020'lerin ortalarında Ay'ın yörüngesine mevcut en büyük radyo teleskopunu göndermeyi hedefliyor.

Rusya'nın, Ay’ın yörüngesine göndereceği teleskop, mevcut en büyük radyo teleskopu olacak. 2020’li yılların ortalarında tamamlanması planlanan teleskopla evrenin daha detaylı fotoğraflarının elde edilmesi hedefleniyor.

Uzay yarışındaki dişli oyunculardan olan Rusya’nın Ay’ın yörüngesine göndereceği teleskopunun adı Milimetron olacak. Şu an uzaydaki en büyük teleskop olan RadioAstron’dan daha büyük olacak olan Milimetron ile evren daha detaylı fotoğraflanabilecek.

Rusya Bilimler Akademisi Uygulamalı Fizik Enstitüsü’nden Vyaçeslav Vdovin, Milimetron’un RadioAstron’dan 4 kat daha net fotoğraflar çekebileceğini söyledi. Ay’ın yüzeyindeki bir araçla entegre olarak çalışacak olan teleskop bir buçuk milyon kilometre kadar uzağı gözlemleyebilecek.

Milimetron Projesinin Teknik Müdürü Aleksey Smirnov, yeni teleskopun da RadioAstron gibi on metre çapında bir anteninin olduğunu, ancak daha etkili bir çalışma frekansı ve kriyojenik ayna gibi farklı farklı özelliklerinin de olduğunu dile getirdi.