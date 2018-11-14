Su-57 Avcı Uçakları, 30 Hava Hedefini Aynı Anda Takip Ediyor

Rusya’nın önümüzdeki sene seri üretime geçecek avcu uçakları Su-57’ler yapabildikleriyle herkesi şaşırtıyor.

Rusya’nın düşmanlarına caydırıcı bir güç olarak sunduğu Su-57 avcı uçakları, yeni edinilen bilgilerle şaşırtmaya devam ediyor. Rus savunma şirketi Almaz Antey’e bağlı V. V. Tihomirov Araştırma Enstitüsü müdürü Yuriy Belıy’ın paylaştığı bilgiye göre Rusya’nın Su-57 avcı uçakları yüksek hassasiyete sahip görüşüyle havadaki 30 hedefi eş zamanlı olarak takip edebiliyor.

Bunun arkasında uçağın her kısmına yerleştirilen antenler olduğunu belirten Belıy, hem Rusya’da hem de diğer ülkelerde üretilen uçakların yalnızca önlerinde bir yer belirleyiciye sahip olduğunu, ancak Su-57’nin pek çok bölgesinde bu yer belirleyicilerden olduğunu belirtti. Bu tasarım sayesinde normal savaş uçaklarına nazaran çok daha fazla hedefi takip edebilen uçak, NATO’nun 5. Nesil savaş uçaklarına karşı geliştirildi. Bilhassa F-35'lere karşı geliştirilen Su-57’ler, şu an için Rusya’nın elinde bulunan en güçlü savaş uçakları arasında yer alıyor.

Sulhoy Test ve Tasarım Bürosu’nun geliştirdiği Su-57, düşmanın hava savunma sistemleri için kullandığı her türlü hava, kara ve deniz hedeflerini yok etme kabiliyetine sahip. İlk uçuşunu 2010 yılında yapan Su-57, aradan geçen 8 yıla rağmen hala seri üretime geçemedi. Uçağın ilk seri üretim grubu, 2019’da Rusya Hava - Uzay Kuvvetleri’ne teslim edilecek.